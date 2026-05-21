Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη, όταν ένα ζαρκάδι εθεάθη να κολυμπά για αρκετή ώρα στα νερά, επιχειρώντας να φτάσει στην απέναντι όχθη.

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του ένας ψαράς, ο οποίος βρισκόταν στη λίμνη και είδε την προσπάθεια του ζώου να διασχίσει τα νερά.

Στο βίντεο φαίνεται το ζαρκάδι να κινείται σταθερά μέσα στη λίμνη, προχωρώντας προς την ακτή. Έπειτα από αρκετά λεπτά, καταφέρνει τελικά να φτάσει στην απέναντι όχθη βγαίνοντας σώο και συνεχίζοντας την πορεία του στην περιοχή.