«Φρούριο» θα θυμίζει από σήμερα η Αθήνα ενόψει της αυριανής έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηρά και αντίστοιχα εκείνων που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν δύο χρόνια.

Ζώνες ελέγχου, drones και μονάδες Κ9

Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα, καθώς έχουν δημιουργηθεί πέντε διαδοχικές ζώνες ελέγχου που ξεκινούν ήδη από τη λεωφόρο Σπύρου Λούη, έξω από το ΟΑΚΑ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο περιμετρικά όσο και εντός των εγκαταστάσεων, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει τη χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης, όπως drones και εναέρια μέσα, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και ειδικές μονάδες K9. Η εικόνα από τα σημεία ελέγχου θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Επιτήρηση σε μέσα μεταφοράς και ευρύτερες περιοχές

Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία και σε κομβικά σημεία μετακίνησης φιλάθλων, όπως ο σταθμός του ηλεκτρικού στο ΟΑΚΑ, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Αμαρουσίου, της Καλογρέζας και του Νέου Ηρακλείου.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας από τις 06:00 το πρωί έως και τις 06:00 της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του “EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026” η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από την 06.00΄ ώρα της 21-5-2026 έως και την 06.00΄ώρα 25-5-2026 και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη-Πλουτάρχου -Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ- Βλαδίμηρου Μπένση-Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος-Ριζάρη.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και ερείδεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν θέματι αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας της.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του “EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026” αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην ανωτέρω οριοθετημένη περιοχή.

Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων.

Παράλληλα, τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Το μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο, διότι ηπιότερα μέτρα δεν επαρκούν για την αποτελεσματική πρόληψη των ανωτέρω κινδύνων ενώ είναι αναλογικό, καθώς έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένα οριοθετημένη περιοχή και περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής.