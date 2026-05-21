Η Τίνα Μεσσαροπούλου, γιορτάζει σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, την ονομαστική της εορτή, μέσα σε μια φορτισμένη περίοδο για την οικογένειά της, καθώς ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από περίπου έναν μήνα.

Η δημοσιογράφος παραμένει στο πλευρό του συζύγου της και, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Happy Day», ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και το κοινό για τις ευχές, τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης που λαμβάνει.

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Θα τα πούμε εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν γιατί μου έχουν φερθεί όλοι με τον καλύτερο τρόπο. Εύχομαι όλα να γίνουν, όπως πρέπει και σύντομα να είμαι κοντά σας», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.