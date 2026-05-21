Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και την υποψηφιότητά του μίλησε το πρωί της Πέμπτης 20/5 ο Νίκος Ζιάγκος. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε δεν είχε σκεφτεί να γίνει βουλευτής ενώ εξήγησε ότι του στέλνουν μηνύματα από παντού πως θα τον ψηφίσουν.

Σε συνέντευξή του στο MEGAnews δήλωσε «παρακολουθούσα την πορεία της Μαρίας Καρυστιανού και έλεγα ότι αν κάνει κόμμα θα πάω σε αυτό και πήγα και γράφτηκα ως μέλος. Δεν γραπώθηκα από τη γραμμή του κόμματος, αλλά από το ότι αυτή η γυναίκα πάλευε με τη δικαιοσύνη, που “τράκαρε” προσπαθώντας να βρει άκρη με το ατύχημα. Αυτή η γυναίκα είναι μια τραγική φιγούρα της σύγχρονης κοινωνίας και θέλουμε να τη στηρίξουμε όπως μπορούμε».

«Όταν έκανε κόμμα, όντας ευαισθητοποιημένος από την περίοδο των Τεμπών και αφού με κάλεσαν ορισμένοι φίλοι, είπα να βοηθήσω κι εγώ» σημείωσε ο ηθοποιός ενώ εξήγησε «ο ένας φίλος είναι από την Αγία Πετρούπολη και θέλησε να μπει στο κόμμα και να βοηθήσει όπως μπορεί. Ο άλλος είναι ο Θανάσης Αυγερινός, που κατέβηκε από τη Ρωσία. Ελληναράς, ελληνικής καταγωγής».

Απαντώντας στη συνέχεια σε όσους κάνουν λόγο για ρωσική επιρροή στο κόμμα Καρυστιανού, ο ηθοποιός είπε «μάλλον η εικόνα σχηματίστηκε από το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι κατέβηκαν από τη Ρωσία και όλοι ίσως να υπέθεσαν ότι είναι φιλορωσικό κόμμα. Δεν το νομίζω καθόλου. Είναι Έλληνες εκ Ρωσίας, Έλληνες που ζουν μόνιμα στη Ρωσία. Είναι δύο άτομα που κατέβηκαν από τη Ρωσία, αλλά επ’ αυτού θα πάρει θέση η κυρία Καρυστιανού και το κόμμα».

Σε ερώτηση δε που του έγινε αναφορικά με το αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ο Νίκος Ζιάγκος απάντησε: «αφού δούμε ότι το κόμμα προχωράει, θα δούμε αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Σε πρώτη φάση δεν κατέβηκα για να γίνω βουλευτής, αλλά για να βοηθήσω όπως μπορώ για την προσέλευση κόσμου. Αν σοβαρέψουν κι άλλο τα πράγματα, θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τις Κεντρικές Επιτροπές. Δεν το είχα σκεφτεί, όμως βλέποντας την αντίδραση του κόσμου, γιατί μου στέλνουν μηνύματα ακόμα και από τη Μελβούρνη, από παντού, υπήρχε μια αντίδραση πιο θετική απ’ ό,τι περίμενα, μου έλεγαν “αν κατέβεις θα σε ψηφίσουμε”. Πήρα μήνυμα από τη Μελβούρνη “εάν κατέβεις στην πολιτική, όλη η Μελβούρνη θα ψηφίσει εσένα και την Καρυστιανού”».