Με τις πολιτικές εξελίξεις, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, να είναι διαρκείς, στο Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να διαχωρίσουν την αντιμετώπιση των όποιων πολιτικών σκοπέλων από το κυβερνητικό έργο.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινάει περιοδείες, με την αρχή να γίνεται σήμερα από τη Λακωνία, ένα γαλάζιο προπύργιο. Ταυτόχρονα, όμως, στην Αθήνα το κυβερνών κόμμα θα πει «όχι» στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ίδιο θα συμβεί και την Παρασκευή, που θα συζητηθεί και θα απορριφθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.

Όμως, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, όπου η γαλάζια παράταξη αναμένεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, και έτσι στην ψηφοφορία θα απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι και όχι 120, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ θα αντιδράσουν, με τις πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία να μιλούν ακόμα και για πρόταση δυσπιστίας.

Ήδη τεταμένα τα πνεύματα στη Βουλή

Τα πνεύματα στο κοινοβούλιο, άλλωστε, είναι ήδη τεταμένα, καθώς χθες είχαμε μετωπική σύγκρουση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο της Βουλής, μετά τη διαρροή των διαλόγων του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, κάτι που απαγορεύεται για λόγους εθνικής ασφάλειας και γιατί η συνεδρίαση έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Εν μέσω όλης αυτής της τεταμένης ατμόσφαιρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, ενώ έστειλε μηνύματα στους υπουργούς του λέγοντας: «Απομένει ακόμα ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας».

Στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί εμμέσως και στις ανακοινώσεις που επίκεινται σήμερα από την Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη και από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Τρίτη.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού – η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα – η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα» ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού.

Ήδη, χθες, στρεφόμενος στους πολίτες, ανακοίνωσε επιπλέον προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους εκεί, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία τους.

Ορόσημο επίσης είναι ο Αύγουστος για την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό σημαίνει εγκαίνια πολλών έργων.