Του Γεώργιου Σαρρή

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα για μια ακόμη φορά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου προγραμματίζεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Οι προτάσεις αφορούν τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Να σημειωθεί πως έχουν κατατεθεί δύο ξεχωριστές προτάσεις για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Η πρώτη προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ενώ η δεύτερη συνυπογράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και τη Νέα Αριστερά.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια οριστικοποιήθηκε έπειτα από ομόφωνη συμφωνία που επετεύχθη στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, γεγονός που προϊδεάζει για μια οργανωμένη αλλά προφανώς πολιτικά φορτισμένη συνεδρίαση.

Την ίδια ώρα, σε εκκρεμότητα παραμένει ο καθορισμός της ημερομηνίας για μία ακόμη κρίσιμη κοινοβουλευτική διαδικασία, αυτή που αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Το ζήτημα αυτό αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τη Διάσκεψη των Προέδρων. Άξιο μνείας είναι το γεγονός πως ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης έχει εισηγηθεί προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διεξαχθεί η σχετική συζήτηση την Παρασκευή 22 Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση για τις Προανακριτικές Επιτροπές.

Η τελική στάση της κυβέρνησης αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο.

Εφόσον ο πρωθυπουργός δώσει το «πράσινο φως», τότε θα συγκληθεί εκ νέου η Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη 20 Μαΐου, προκειμένου να ρυθμιστούν τα διαδικαστικά ζητήματα και να «κλειδώσει» ο κοινοβουλευτικός σχεδιασμός των επόμενων ημερών.