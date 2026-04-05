Συγκεκριμένα πρόσωπα από το περιβάλλον του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το διαβιβαστικό της υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιγράφουν παρεμβάσεις προς την ηγεσία του Οργανισμού, με στόχο την εξυπηρέτηση ημετέρων.

«Κάνε τα μαγικά σου»

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιχομυθίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, συνεργάτης του υπουργού με τα αρχικά Π.Α. φαίνεται να πιέζει τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, για την τακτοποίηση εκκρεμότητας ενός προσώπου που χαρακτηρίζεται ως «αρχαίος Έλληνας».

Παρά τις επισημάνσεις του κ. Μελά ότι η περίπτωση είναι δύσκολη, ο συνεργάτης επιμένει στην «προσωπική ανάληψη» της υπόθεσης.

Π.Α.: Ναι εντάξει, γιατρός τον έχει αναλάβει. Να σου πω, δεν μπορείς να βάλεις λίγο πλάτη για αυτόν τον άνθρωπο;

Δημήτρης Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα ακόμα προσπαθώ. Το μόνο ζήτημα είναι πως αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Η πίεση κλιμακώνεται με τον συνεργάτη να ζητά την επιστράτευση… υπερφυσικών ικανοτήτων από την πλευρά του προέδρου:

«Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού έχεις μαγικό χέρι. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις τι σου λέω» αναφέρει ο Π.Α., συμπληρώνοντας για τον ενδιαφερόμενο πως:

«Είναι ρε παιδί μου ένα καλό παιδί, αρχαίος Έλληνας». «Και πιστός. Τον έχεις εκεί και ξέρεις. Βρέξει χιονίσει θα είναι εκεί πέρα δίπλα σου».

«Για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε»

Η έρευνα δεν σταματά εκεί, καθώς τον Δεκέμβριο του 2021 καταγράφεται και δεύτερος συνεργάτης, με τα αρχικά Ν.Κ., να παρεμβαίνει για λογαριασμό προσώπου από την εκλογική περιφέρεια του υπουργού. Αυτή τη φορά, το διακύβευμα αφορά την ικανοποίηση ενός επιχειρηματία από το Αγρίνιο, ο οποίος περιγράφεται ως στενός υποστηρικτής.

Στη συνομιλία αναδεικνύεται η αγωνία του συνεργάτη να μην υπάρξει πολιτικό κόστος για τον ίδιο απέναντι στον υπουργό:

Ν.Κ.: Στο Αγρίνιο από τους πολύ καλούς του Σπήλιου δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε για να μην την φάει τώρα από τον Σπήλιο, κατάλαβες τι εννοώ.

Δημήτρης Μελάς: Ναι οκ ντάξει.

Η επικοινωνία ολοκληρώνεται με τον Δημήτρη Μελά να υπόσχεται πως θα εξετάσει το θέμα, ενώ ο συνεργάτης του Σπήλιου Λιβανού επαναλαμβάνει την ανάγκη για θετική έκβαση:

«Ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το δούμε έτσι;».

Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν αυτές οι «πλάτες» και τα «μαγικά» οδήγησαν σε παράνομες πληρωμές από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια.