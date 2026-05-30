Τη σκυτάλη στον μαραθώνιο των Πανελλήνιων Εξετάσεων, μετά την χτεσινή πρεμιέρα των Γενικών Λυκείων, παίρνουν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Μιλώντας στο Orange Press Agency έξω από τα εξεταστικά κέντρα, οι μαθητές εμφανίστηκαν ψύχραιμοι, σχολίασαν χθεσινό θέμα των ΓΕΛ, ενώ κατέθεσαν και τις δικές τους προτάσεις για την ανάγκη αλλαγής ολόκληρου του εξεταστικού συστήματος.

«Φυσικοθεραπεία και ένα level πιο πάνω»

Η πρώτη υποψήφια που μίλησε εξηγεί ότι η χθεσινή εξέταση των ΓΕΛ στο θέμα της μοναξιάς τής φάνηκε πολύ βατή —μάλιστα στο φροντιστήριο έλυσαν την αντιστοίχιση χωρίς καν να διαβάσουν το κείμενο— ενώ για τη δική της πρεμιέρα θα προτιμούσε ένα θέμα όπως ο εθελοντισμός. Σχολιάζοντας με αυτοσαρκασμό την πιθανότητα αποτυχίας, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «και να μην περάσω, είμαι μια κούκλα».

Η ίδια έχει πολύ συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους, καθώς θέλει να περάσει στη Φυσικοθεραπεία, καθώς ήδη έχει επαφή με το επάγγελμα από τον πατέρα της και θέλει να πάει την καριέρα της «ένα level πιο πάνω». Αναφορικά με τον θεσμό των Πανελλαδικών, εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία θα έπρεπε να καταργηθεί καθώς είναι υπερβολικά αγχωτική για τους νέους της εποχής της τεχνολογίας, προτείνοντας ως εναλλακτική την εισαγωγή στα πανεπιστήμια με βάση τον μέσο όρο των βαθμών του σχολείου.

Στόχος το ΠΑΔΑ, «μηδενικό άγχος», προβληματισμός για το σύστημα των Πανελλήνιων

Στο ίδιο μήκος κύματος, με ψυχραιμία και προσμονή για ένα πιο ξέγνοιαστο καλοκαίρι, κινήθηκαν και οι δύο νεαροί υποψήφιοι που ακολούθησαν. Ο ένας εξ αυτών δήλωσε απόλυτα προετοιμασμένος, με υψηλή αυτοπεποίθηση και «μηδενικό άγχος», τονίζοντας ότι το παν είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο μεγάλος του στόχος είναι το τμήμα Ναυτιλιακών Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΠΑΔΑ.

Οι δύο φίλοι συμφώνησαν ότι οι Πανελλαδικές απαιτούν μεγάλη αφοσίωση, η οποία συχνά δημιουργεί επικίνδυνα επίπεδα στρες στους μαθητές. Μάλιστα, συνέδεσαν τον προβληματισμό τους για τη διατήρηση αυτού του συστήματος με τα πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Καταλήγοντας, υπογράμμισαν ότι σίγουρα μπορούν να υπάρξουν δικαιότερα και καλύτερα συστήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμφωνώντας και εκείνοι με την ιδέα της εισαγωγής μέσω του σχολικού μέσου όρου, προτού αποχαιρετήσουν την κάμερα στέλνοντας ευχές για καλή τύχη και καλό καλοκαίρι σε όλους.

Εικόνες από τα εξεταστικά κέντρα