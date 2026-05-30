Ανώτατοι στρατιωτικοί εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας πραγματοποίησαν την Παρασκευή συνάντηση στην περιοχή της ναυτικής βάσης του Γκουαντάναμο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κούβας, σύμφωνα με ανακοίνωση του U.S. Southern Command, του αμερικανικού στρατιωτικού διοικητηρίου που έχει την ευθύνη για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Ο αμερικανός στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν συναντήθηκε με τον κουβανό στρατηγό Ρομπέρτο Λέγρα Σοτολόνγκο για «μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας», αναφέρει η ανάρτηση της SOUTHCOM στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από σχετική φωτογραφία.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan met with Army Corps General, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, First Deputy Minister of the Chief of the General Staff, and other senior leaders from the Cuban military today at the perimeter of Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, for a… pic.twitter.com/V4Fau3HxSo — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

Η Κούβα φέρεται να εξέτασε σενάρια για χρήση στρατιωτικών drones εναντίον της βάσης του Γκουαντάναμο, ακόμη και εναντίον αμερικανικών εδαφών, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως η Κούβα, η οποία απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, αντιπροσωπεύει «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει να πάρει τον έλεγχο της νησιωτικής χώρας.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο, αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό της Κούβας, υιοθέτησαν κυρώσεις κατά εταιρειών και αξιωματούχων της νησιωτικής χώρας και απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο για μια υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. Ωστόσο, Ουάσινγκτον και Αβάνα δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Στα μέσα Μαΐου, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στην Αβάνα για συνομιλίες με κορυφαίους κουβανούς αξιωματούχους. Η προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου είχε γίνει στην Αβάνα τη 10η Απριλίου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που προσγειώθηκε αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος στην πρωτεύουσα της Κούβας έπειτα από δέκα χρόνια.