Ο πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής Ραχίμ Στέρλινγκ συνελήφθη με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από τροχαίο με τη Lamborghini του.

Σύμφωνα με την Sun, ο 31χρονος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο M3 στην κομητεία Χαμσάιρ, γύρω στις 09:00 το πρωί της Πέμπτης.

Ο άλλοτε άσος της Εθνικής Αγγλίας φέρεται να ενεπλάκη σε σύγκρουση, όταν το όχημά του προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα του αυτοκινητόδρομου.

Η αστυνομία τον σταμάτησε στο ρεύμα προς τα νότια και προχώρησε στη σύλληψή του, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Ο Στέρλινγκ, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη Φέγενορντ, αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή ελεγχόμενης ουσίας κατηγορίας C και άρνηση παροχής δείγματος.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.