Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι προτίθεται να προχωρήσει σε συνεννόηση με το Κογκρέσο, με στόχο τη μεταβίβαση της διαχείρισης του Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, μετά την πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον που σχετίζεται με το καθεστώς λειτουργίας του φορέα.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, γιατί ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

Μέσω ανάρτησης του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως θέλει να εμπιστευθεί στο Κογκρέσο «την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση» του Κέντρου Κένεντι.

Αυτή η μεταστροφή ακολούθησε την εντολή ομοσπονδιακού δικαστή να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι και να αναστείλει το διετές κλείσιμο του χώρου, το οποίο είχε διατάξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.