Την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας εξασφάλισε η Νις, η οποία συνέτριψε με 4-1 τη Σεντ Ετιέν στο μπαράζ παραμονής/ανόδου της Ligue 1.

Το πρώτο ματς των δυο ομάδων είχε λήξει ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) και στο δεύτερο ματς η Νις ήταν ανώτερη και πήρε τη νίκη-παραμονή.

Στο 62′ ο Κλος άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με δυνατό χαμηλό σουτ, με την Σεντ Ετιέν στο 79’ να κερδίζει πέναλτι και να ισοφαρίζει με τον Νταβιτασβίλι.

Η συνέχεια ωστόσο ανήκε στη Νίς με τους παίκτες του Πουέλ να πετυχαίνουν τρία τέρματα σε 14 λεπτά!

Αρχικά ο Μπουντάς στο 86′ έκανε το 2-1 και στη συνέχεια ο Βαλ με δύο τέρματα στο στο 87′ και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσαν το τελικό 4-1 για τη Νις.