Η Πέγκυ Σταθακοπούλου ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται να προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις, επιλέγοντας να αφήσει τον χρόνο να λειτουργεί φυσικά πάνω της. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα της όσο και στις προσωπικές εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

«Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά. Θεωρώ νίκη το να σου δίνονται χρόνια να προχωράς και να αλλάζεις», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας, η Πέγκυ Σταθακοπούλου εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της ομορφιάς:

«Νομίζω ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες, αλλά με τον τρόπο που ζεις, που σκέφτεσαι, να αφήνεις τον εαυτό σου ανοιχτό, τόσο σου χαρίζεται η νεότητα».

Η σχέση με την κόρη της και η σκέψη για υιοθεσία

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που έχει με την κόρη της, περιγράφοντας τον ισχυρό δεσμό ανάμεσά τους.

«Με την κόρη μου είμαστε δυο ψυχές δεμένες από πάντα», είπε, εξηγώντας παράλληλα ότι πλέον η κόρη της ζει μακριά λόγω σπουδών και διαμορφώνει τη δική της καθημερινότητα.

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου αποκάλυψε ακόμη ότι πέρασε δυσκολίες μέχρι να γίνει μητέρα και παραδέχθηκε πως είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.

«Την κόρη μου δυσκολεύτηκα για να την αποκτήσω. Είχα σκεφτεί το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, είμαι πολύ υπέρ», δήλωσε.

Μάλιστα, θέλησε να δώσει και τη δική της οπτική για τη μητρότητα:

«Μητέρα δε γίνεσαι επειδή γεννάς ένα πλάσμα που έχει κάτι από τα χαρακτηριστικά σου. Μητέρα γίνεσαι από τη στιγμή που κρατάς ένα πλάσμα στην αγκαλιά σου και αρχίζεις να το αγαπάς με αυτό το πάθος της μητρότητας».

Τι είπε για το διαζύγιό της

Στη συνέντευξη, η Πέγκυ Σταθακοπούλου αναφέρθηκε και στον χωρισμό της από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Καλδή, σημειώνοντας πως οι ανθρώπινες σχέσεις αλλάζουν μορφή με τα χρόνια.

Όπως είπε:

«Όταν έχεις αγαπήσει πολύ έναν άνθρωπο και έχεις αγαπηθεί πολύ από αυτόν, θα αγαπιέστε πάντα, έστω και με άλλο τρόπο και μέσα από άλλο δρόμο».

Κλείνοντας, παραδέχθηκε ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν είναι ποτέ εύκολες:

«Δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Φοβόμαστε όλοι να κάνουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωής μας, αλλά καμιά φορά μας το επιβάλλει η ίδια η ζωή».