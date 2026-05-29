Οριακά εκτός δεκάδας του Forbes με τους πιο καλοπληρωμένους αθλητές στο 2026 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην ενδέκατη θέση και είναι ο τέταρτος πιο καλοπληρωμένος μπασκετμπολίστας για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το Forbes, θα έχει εισπράξει 99.2 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, 54.2 εκατομμύρια από το συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς και 45 εκατομμύρια από τις συμφωνίες του με εταιρείες.

Πίσω από τον Έλληνα στα είναι αθλητές όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Μαξ Φερστάπεν, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο Βινίσιους, ο Λάντο Νόρις και ο Μο Σαλάχ.

Πρώτος στη λίστα του Forbes είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 300 εκατομμύρια δολάρια (235 από το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ και 65 από χορηγικές συμφωνίες).

Τον ακολουθούν οι Κανέλο Άλβαρεζ (170 εκατομμύρια), Λιονέλ Μέσι (140 εκατομμύρια), ΛεΜπρόν Τζέιμς (137 εκατομμύρια), Σόι Οχτάνι (127.6 εκατομμύρια), Στέφ Κάρι (124.7 εκατομμύρια), Τζον Ραμ (107 εκατομμύρια), Καρίμ Μπενζεμά (104 εκατομμύρια), Κέβιν Ντουράντ (103.8 εκατομμύρια) και Λούις Χάμιλτον (100 εκατομμύρια).