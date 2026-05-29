Χωρίς τελική απόφαση ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Situation Room του Λευκού Οίκου για το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.

Η συνάντηση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ολοκληρώθηκε γύρω στις 21:30 ώρα Ελλάδος, χωρίς ο πρόεδρος των ΗΠΑ να δώσει ακόμη το πράσινο φως για συμφωνία.

Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε κοινό πλαίσιο, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το αίτημα της Τεχεράνης για αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 12 δισ. δολαρίων.

«Καμία οριστική συμφωνία» λέει το Ιράν

Λίγο μετά τις αμερικανικές διαρροές, η ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί».

Παράλληλα, τόνισε ότι σε αυτή τη φάση η Τεχεράνη επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και όχι σε διαπραγμάτευση για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Σε αυτήν τη φάση, έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τεχεράνη αδειάζει τον Τραμπ για τα πυρηνικά

Το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, απέρριψε τις αναφορές Τραμπ περί καταστροφής των πυρηνικών υλικών της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο υπό συζήτηση μνημόνιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για καταστροφή ιρανικών πυρηνικών υλικών, με τον σχετικό ισχυρισμό να χαρακτηρίζεται «θεμελιωδώς αβάσιμος».

Οι ιρανικές πηγές υποστήριξαν επίσης ότι οι δηλώσεις Τραμπ αποτελούν «μείγμα αλήθειας και ψεύδους» και προσπάθεια να παρουσιαστεί μια «κατασκευασμένη νίκη».

Αγκάθι τα Στενά του Ορμούζ

Διαφωνία υπάρχει και για τα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα Στενά χωρίς τέλη και χωρίς εμπόδια στη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά απαντά ότι μετά την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού η επαναλειτουργία θα γίνει με βάση προκαθορισμένες ιρανικές ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με το Fars, μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση και επιθεώρηση πλοίων, παροχή υπηρεσιών και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι η διαχείριση των Στενών πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν, απορρίπτοντας ουσιαστικά την αμερικανική ερμηνεία των όρων.

Το Situation Room είναι η αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει ενημέρωση για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις. Το γεγονός ότι η υπόθεση του Ιράν συζητήθηκε εκεί δείχνει πως η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει το ζήτημα ως απόφαση υψηλού στρατηγικού ρίσκου. Ωστόσο, η απουσία τελικής απόφασης μετά τη δίωρη σύσκεψη δείχνει ότι το πλαίσιο παραμένει εύθραυστο και ότι οι διαφορές ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη γεφυρωθεί.

Το θρίλερ συνεχίζεται

Μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, το σκηνικό παραμένει ανοιχτό.

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται να θεωρούν ότι μια συμφωνία είναι κοντά, όμως το Ιράν διαψεύδει κρίσιμα στοιχεία της αμερικανικής αφήγησης και επιμένει ότι δεν έχει συμφωνήσει ούτε σε καταστροφή πυρηνικών υλικών ούτε σε αμερικανικούς όρους για τα Στενά του Ορμούζ.

Το επόμενο βήμα θα δείξει αν η διαδικασία οδηγείται σε συμφωνία αποκλιμάκωσης ή αν το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγαλύτερο από όσο εμφανίζει ο Λευκός Οίκος.