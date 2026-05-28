Η ένταση στη Μέση Ανατολή βαίνει διαρκώς αυξανόμενη, με τις στρατιωτικές εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και το διπλωματικό σκηνικό να παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο.

Πυραυλικές εκτοξεύσεις και ασαφείς αναφορές για πλήγματα

Οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε εκτόξευση πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας, με κατεύθυνση προς προκαθορισμένους στόχους, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars. Ωστόσο, το ίδιο μέσο διευκρινίζει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη πού ακριβώς κατέληξαν οι πύραυλοι ή ποια περιοχή επλήγη.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη των Στενών του Ορμούζ, ενώ αναφορές συνδέουν τις επιχειρήσεις αυτές με περιστατικά που αφορούν και αναχαίτιση «εχθρικού αεροσκάφους» πάνω από τη νότια επαρχία Μπουσέρ.

Διπλωματικές διεργασίες για πιθανή εκεχειρία

Σε παράλληλο επίπεδο, το διπλωματικό παρασκήνιο παραμένει έντονο, με Αμερικανούς αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι έχει υπάρξει κατ’ αρχήν συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κατά 60 ημέρες, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη η τελική πολιτική έγκριση.

Διπλωματικό θρίλερ για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Σε αβεβαιότητα παραμένει το σκηνικό γύρω από τις φήμες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με εκεχειρία και επανεκκίνηση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αμερικανικά μέσα έκαναν λόγο για προσέγγιση σε ένα πλαίσιο μνημονίου 60 ημερών, ωστόσο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim διέψευσε ότι υπάρχει οριστικό ή εγκεκριμένο κείμενο, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το προσχέδιο δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε εγκριθεί, ενώ τονίζεται ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει ούτε τον μεσολαβητή για τελικό κείμενο προς υπογραφή. Η ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόνο όταν υπάρξει οριστική συμφωνία.

Η διάψευση έρχεται σε συνέχεια δημοσιευμάτων διεθνών μέσων που έκαναν λόγο για συμφωνία-πλαίσιο, η οποία φέρεται να περιλάμβανε παράταση εκεχειρίας, έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, ρυθμίσεις για τα Στενά του Ορμούζ και σταδιακή χαλάρωση κυρώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, καθώς εκκρεμεί η τελική έγκριση από τις ηγεσίες των δύο πλευρών.

Επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, η εκτόξευση πυραύλων πραγματοποιήθηκε από το νότιο Ιράν στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης με καθορισμένους στόχους, αν και παραμένει ασαφές το επιχειρησιακό αποτύπωμα της ενέργειας.

Οι αναφορές αυτές εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξημένης ρευστότητας στην περιοχή, με συνεχείς μεταδόσεις πληροφοριών για κινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων και επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Στα Στενά του Ορμούζ, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim αναφέρει ότι οι ήχοι που καταγράφηκαν σχετίζονται με ανταλλαγή πυρών, η οποία αποδίδεται σε προειδοποιητικές ενέργειες προς πλοία που κινούνται στην περιοχή, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση των περιστατικών ή τα εμπλεκόμενα σκάφη.

Παράλληλα, το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε πληροφορίες για αναχαίτιση «εχθρικού αεροσκάφους» πάνω από την επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, περιοχή όπου βρίσκεται και ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.

Άλλα ιρανικά μέσα υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 Reaper, το οποίο καταρρίφθηκε στην περιοχή Τζαμ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών αυτών, ενώ ούτε η Ουάσινγκτον έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Νωρίτερα, είχαν μεταδοθεί αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή του Μπουσέρ και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας, γεγονός που εντείνει την εικόνα στρατιωτικής κινητικότητας στη νότια ακτογραμμή του Ιράν.

Αλληλοκατηγορίες Ιράν και ΗΠΑ για την εκεχειρία

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες, με το κλίμα καχυποψίας να παραμένει έντονο.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στην περιοχή, ως απάντηση σε προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις στο νότιο Ιράν.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα παρουσίασαν ανεπίσημο σχέδιο μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναφορές σε άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα και ρυθμίσεις για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, με τη διαχείριση να αποδίδεται σε Ιράν και Ομάν.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε το συγκεκριμένο περιεχόμενο ως «πλήρη κατασκευή».

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κομβικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς από αυτά διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε ένταση στην περιοχή μείζονος διεθνούς σημασίας.