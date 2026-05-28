Απότομη αλλαγή παρουσίασε ο καιρός το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ξαφνικές βροχές και έντονα μπουμπουνητά έκαναν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της Αττικής, παρά τις καλοκαιρινές συνθήκες που επικρατούσαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Τα φαινόμενα προκάλεσαν έκπληξη στους κατοίκους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η βροχή ξέσπασε χωρίς να υπάρχουν έντονα σύννεφα ή εμφανή σημάδια επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με αναφορές πολιτών και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν ήταν:

Καματερό

Περιστέρι

Πετρούπολη

Σεπόλια

Την ίδια ώρα, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και δυνατά μπουμπουνητά ακούστηκαν σε πολλές ακόμη περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως:

Μοσχάτο

Ηλιούπολη

Παγκράτι

Νέα Σμύρνη

Παρά την αστάθεια, σε αρκετές περιοχές ο ουρανός παρέμενε σχετικά καθαρός, γεγονός που έκανε την ξαφνική αλλαγή του καιρού ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Χαλάζι σε Αρκαδία και Αγρίνιο

Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στην Αρκαδία καταγράφηκε ισχυρή χαλαζόπτωση, ενώ παρόμοιο σκηνικό επικράτησε και στο Αγρίνιο, όπου η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από δυνατές βροχές και απότομη επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το φαινόμενο στο Αγρίνιο δεν είχε μεγάλη διάρκεια, ωστόσο η ένταση της βροχής ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Ισχυρές βροχές και εντυπωσιακή «βροχοκουρτίνα» στη Θράκη

Σημαντικά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στη Ροδόπη, όπου σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις.

Μάλιστα, στη Θράκη καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο με πυκνή «βροχοκουρτίνα», εικόνα που προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από σχετική ανάρτηση του Forecast Weather.

Παράλληλα, ισχυρή βροχή σημειώθηκε και σε περιοχές της Καβάλας.