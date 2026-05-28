Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Τροχαίας Λάρισας για την κατάρρευση σιδερένιας γέφυρας στην οδό Βόλου, στο ύψος του «Νιαβή», καθώς οι Αρχές εξετάζουν αν η πτώση της συνδέεται με τροχαίο που σημειώθηκε την ίδια ώρα στο σημείο.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας larissanet, είναι αν πρόκειται για μια περίεργη χρονική σύμπτωση ή αν η γέφυρα έπεσε μετά την πρόσκρουση φορτηγού.

Το τροχαίο με το φορτηγό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα της κατάρρευσης σημειώθηκε τροχαίο με φορτηγό, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μαντρότοιχο.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε, ενώ εξετάζεται αν, κατά την εκτροπή, η καρότσα του φορτηγού χτύπησε τη σιδερένια γέφυρα, προκαλώντας την πτώση της.

Τι εξετάζει η Τροχαία

Η Τροχαία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατάρρευση ήταν αποτέλεσμα του τροχαίου ή αν οφείλεται σε άλλους παράγοντες.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το φορτηγό εξετράπη, το σημείο πρόσκρουσης, αλλά και η κατάσταση της γέφυρας πριν από το περιστατικό.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, ευτύχημα θεωρείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί από την πτώση της γέφυρας.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν πλήρως τι προκάλεσε την κατάρρευση.