Τα τριγλυκερίδια είναι ένας δείκτης που συχνά δεν λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή, παρότι τα αυξημένα επίπεδά τους συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για τον πιο συνηθισμένο τύπο λίπους που κυκλοφορεί στο αίμα και οι διατροφικές μας επιλογές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα επίπεδά τους.

Σύμφωνα με έρευνες, ένα ρόφημα που ξεχωρίζει για την πιθανή συμβολή του στη μείωση των τριγλυκεριδίων είναι ο χυμός ροδιού. Πλούσιος σε αντιοξειδωτικά και πολύτιμες φυτικές ενώσεις, ο χυμός ροδιού, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Eating Well, μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στην καθημερινή διατροφή όσων επιθυμούν να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή τους υγεία.

Γιατί ο χυμός ροδιού θεωρείται κορυφαία επιλογή

Συμβάλει άμεσα στη μείωση των τριγλυκεριδίων

Διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι το ρόδι είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πολυφαινόλες, όπως οι πουνικαλαγίνες και οι ανθοκυανίνες, ουσίες που έχουν μελετηθεί εκτενώς για τον ρόλο τους στην καρδιομεταβολική υγεία.

Μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση χυμού ροδιού με σημαντική μείωση των τριγλυκεριδίων, παρουσιάζοντας κατά μέσο όρο πτώση περίπου 8,3 mg/dL. Παράλληλα, έχουν παρατηρηθεί βελτιώσεις στην LDL («κακή») και HDL («καλή») χοληστερόλη, αν και τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δοσολογία, τη διάρκεια κατανάλωσης και την κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων.

Οι ευεργετικές επιδράσεις φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονες σε ενήλικες με μεταβολικές διαταραχές, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία. Οι ειδικοί αποδίδουν τα οφέλη αυτά κυρίως στο μοναδικό προφίλ πολυφαινολών του ροδιού, ιδιαίτερα στις πουνικαλαγίνες και το ελλαγικό οξύ.

Συμβάλλει στη μείωση του οξειδωτικού στρες

Ο χυμός ροδιού αποτελεί εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, τα οποία βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίζει το οξειδωτικό στρες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι αντιοξειδωτικές ενώσεις του ροδιού μειώνουν τόσο το οξειδωτικό στρες όσο και τη φλεγμονή, που συνδέονται με τα αυξημένα τριγλυκερίδια. Οι δύο αυτές διαδικασίες αλληλοτροφοδοτούνται: τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων μπορούν να προκαλέσουν οξειδωτικές βλάβες στον οργανισμό, οι οποίες με τη σειρά τους ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τα τριγλυκερίδια και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο χυμός ροδιού μπορεί να μειώσει σημαντικά δείκτες οξειδωτικού στρες και να ενισχύσει τη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού. Σε άτομα με παράγοντες κινδύνου για καρδιομεταβολικές διαταραχές, η κατανάλωσή του έχει επίσης συσχετιστεί με βελτιωμένο λιπιδαιμικό προφίλ και μειωμένη φλεγμονή.

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι ο χυμός ροδιού μπορεί να μειώσει τα επίπεδα μιας φλεγμονώδους ουσίας που ονομάζεται ICAM-1. Η ουσία αυτή παράγεται όταν τα τριγλυκερίδια είναι αυξημένα και συνδέεται με το στρες και τη φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία. Με τη μείωση της φλεγμονής, ο οργανισμός ενδέχεται να απομακρύνει πιο αποτελεσματικά τα τριγλυκερίδια από την κυκλοφορία του αίματος.

Υποστηρίζει τον μεταβολισμό των λιπών

Οι πολυφαινόλες του ροδιού φαίνεται να επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μεταβολίζει το λίπος. Συστατικά όπως η πουνικαλαγίνη, το ελλαγικό οξύ και η ουρολιθίνη Α, η οποία παράγεται από το μικροβίωμα του εντέρου, ενδέχεται να αναστέλλουν ένζυμα που εμπλέκονται στην απορρόφηση των διατροφικών λιπών και να περιορίζουν τη συσσώρευση τριγλυκεριδίων στα λιποκύτταρα.

Με απλά λόγια, το ρόδι μπορεί να δυσκολεύει τόσο την απορρόφηση όσο και την αποθήκευση της περίσσειας λίπους από τον οργανισμό, γεγονός που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να συμβάλει στη μείωση των τριγλυκεριδίων που κυκλοφορούν στο αίμα.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και το μικροβίωμα του εντέρου. Μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, η οποία υποστηρίζει τη μικροβιακή ποικιλότητα του εντέρου, έχει συσχετιστεί με πιο υγιή επίπεδα τριγλυκεριδίων. Οι πολυφαινόλες του ροδιού μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών που παράγουν βουτυρικό οξύ, μια ουσία που έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων.

Υποστηρίζει την υγεία των αιμοφόρων αγγείων

Ο χυμός ροδιού μπορεί επίσης να συμβάλει στη σωστή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί να βοηθήσει το μονοξείδιο του αζώτου να παραμένει ενεργό στον οργανισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι μια ουσία που συμβάλλει στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και στη βελτίωση της ροής του αίματος, αλλά διασπάται γρήγορα. Τα αντιοξειδωτικά του ροδιού φαίνεται να το προστατεύουν από αυτή τη διάσπαση, υποστηρίζοντας έτσι την αγγειακή λειτουργία.