Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς οι κινήσεις του μετά το φονικό χαρακτηρίστηκαν ύποπτες, ενώ δεν έπεισε με όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Κατά την απολογία του ρωτήθηκε για το γεγονός ότι εντοπίστηκαν ίχνη απολύμανσης πάνω στο σώμα του, αλλά και σε εσώρουχό του, κάτι που φέρεται να έγινε λίγο μετά τη δολοφονία.

Ο 65χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι λερώθηκε από γαστρεντερικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να καθαριστεί, ενώ κείτονταν δολοφονημένοι σε κοντινή απόσταση η σύντροφός του και ο γιος της.

«Το βράδυ έπεσα για ύπνο με τη σύντροφό μου και στη δίπλα κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Μαρία ροχάλιζε πολύ και με ενοχλούσε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έτσι, αποφάσισα να φύγω από το κρεβάτι μας και να κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού», είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το Live News.

«Γύρω στις 11.00 το πρωί ξύπνησα. Με ταλαιπωρούσε η γαστρεντερίτιδα που είχα. Σηκώθηκα και πήγα στην τουαλέτα λόγω διάρροιας. Λερώθηκα και έπρεπε να καθαρίσω. Έπλυνα το εσώρουχό μου και έκανα μπάνιο. Το άπλωσα να στεγνώσει στον φράχτη της οικίας», φαίνεται να πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Αναζήτησα τη σύντροφό μου στην κρεβατοκάμαρά μας, δεν την βρήκα εκεί και κοιτώντας στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα, αντίκρισα τις σορούς. Δεν ειδοποίησα ο ίδιος την αστυνομία, αλλά ειδοποίησα τηλεφωνικώς τον γνωστό μου Δ… που ήρθε και κάλεσε εκείνος», υποστήριξε στις αρχές, σύμφωνα με όσα αναπαρήγαγε η εκπομπή του Mega.