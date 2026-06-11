Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο υποψήφιος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί την 21η Ιουνίου στην Κολομβία, φέρεται να προηγείται με διαφορά σχεδόν οκτώ εκατοστιαίων μονάδων έναντι του αντιπάλου του της αριστεράς, Ιβάν Σεπέδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου AtlasIntel που διενεργήθηκε για λογαριασμό του συντηρητικού εβδομαδιαίου περιοδικού Semana και δημοσιεύτηκε χθες στην ψηφιακή έκδοσή του, υπογραμμίζοντας πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο δελφίνος του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Κατά την έρευνα αυτή για την Κολομβία σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.681 ψηφοφόρων που διενεργήθηκε από την 5η ως τη 10η Ιουνίου και έχει περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2,2%, ο κ. δε λα Εσπριέγια οδεύει να κερδίσει με 52,6% των εγκύρων ψήφων, έναντι 44,8% του κ. Σεπέδα.

Στην ψηφοφορία αυτή, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters θα συγκρουστούν δύο διαμετρικά αντίθετα οράματα για το μέλλον της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο Ιβάν Σεπέδα υπόσχεται να βαθύνει τις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο σοσιαλδημοκράτης απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο και να επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που υποστηρίχθηκε δημόσια από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, υπόσχεται ολομέτωπο πόλεμο εναντίον των ανταρτών και πολιτικές φίλα προσκείμενες στον κόσμο των επιχειρήσεων.