Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, υποψήφιος της σκληρής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι, εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο «άνευ προηγουμένου». Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τη δημόσια δήλωση «πλήρους και απόλυτης» στήριξης προς το πρόσωπό του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητάς του.

«Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας και της ναρκωτρομοκρατίας», είπε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος για την προεδρία, ευχαριστώντας τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για την υποστήριξή του, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Semana.