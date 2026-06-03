Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι στηρίζει «πλήρως και απόλυτα» τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό που ανήκει στη σκληρή δεξιά και έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία. Παράλληλα, επιτέθηκε στον αντίπαλό του, τον οποίο περιέγραψε ως «μαρξιστή της άκρας αριστεράς».

Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι θεωρεί τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια «ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη», που θα «σταματήσει την παράνομη μετανάστευση» και θα «αποκαταστήσει την τάξη». Δεδομένων «των τρομερών επιτυχιών του στη ζωή και της πολιτικής υποστήριξής του σε εμένα προσωπικά», είναι «τιμή μου να εκφράσω την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου στον Αμπελάρδο», πρόσθεσε.