Το σήμα της εκκίνησης για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας έδωσε ο πρωθυπουργός από την κομματική έδρα της ΝΔ, εκλέγοντας ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη νέο γραμματέα του κόμματος, ο οποίος καλείται να ανασυντάξει όλη τη δομή, να ενεργοποιήσει τα γαλάζια στελέχη ανά την Ελλάδα, καθώς ο δρόμος μέχρι την κάλπη του 2027 απαιτεί αντανακλαστικά, εγρήγορση και επιμονή, προκειμένου και ο τελευταίος απογοητευμένος ψηφοφόρος να πειστεί ότι μόνο η ΝΔ αποτελεί αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχιση της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον στόχο για αυτοδυναμία, εξηγώντας ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης.

Η «Ατζέντα 2030» και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει το νέο προγραμματικό πλαίσιο, δηλαδή την ατζέντα του 2030, που θα αποτελέσει τον «οδηγό» για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων με στόχο, μεταξύ άλλων, τη μικρότερη δυνατή αποχή.

Δεδομένου ότι, παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, κορυφαία προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο θα παραμείνει για την κυβέρνηση η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και η ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Η στόχευση είναι σαφής: οι αριθμοί της οικονομίας να μεταφραστούν σε απτό όφελος για τους πολίτες. Πρόκειται για μια προσπάθεια πολιτικής επανασύνδεσης με τη μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά που εξακολουθούν να αισθάνονται ότι η οικονομική πρόοδος δεν έχει φτάσει πλήρως στην τσέπη τους.

Τέσσερις πυλώνες για την «Ισχυρή Ελλάδα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανάφερε το αφήγημα της «Ισχυρής Ελλάδας», δομημένο πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες: δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, ισχυρή άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας εμμέσως σε όσους αμφισβητούν τις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα, δηλαδή στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Με αιχμηρή φρασεολογία υποστήριξε ότι ο «πατριωτισμός της ευθύνης» αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Παράλληλα, παρουσίασε το κυβερνητικό έργο των τελευταίων ετών ως μια πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη, η οποία –όπως τόνισε– δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη αλλά να λειτουργήσει ως γέφυρα εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση

Ανεβάζοντας τα ντεσιμπέλ της έντασης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν «θίασο» πολιτικών δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στη δυσαρέσκεια και την κοινωνική ένταση. Έβαλε στο στόχαστρο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και –όπως είπε– τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας, επιχειρώντας να μετατρέψει τη σύγκρουση σε αντιπαράθεση μεταξύ υπευθυνότητας και πολιτικής δημαγωγίας. Σε αυτό αντέταξε το γεγονός ότι η ΝΔ αποτελεί τη μοναδική δύναμη κυβερνητικής σταθερότητας απέναντι σε ένα κατακερματισμένο και αδύναμο αντιπολιτευτικό μέτωπο.

Συνταγματική Αναθεώρηση και η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κυβερνητική κριτική προς το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ΝΔ υποστηρίζει ότι προσέρχεται με ολοκληρωμένες προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η ποινική ευθύνη υπουργών, η αξιολόγηση στο Δημόσιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Από την άλλη πλευρά, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ συμφωνεί επί της ουσίας με αρκετές από τις προτεινόμενες αλλαγές, αρνείται να τις στηρίξει στην παρούσα Βουλή για καθαρά πολιτικούς και εκλογικούς λόγους, κάνοντας λόγο για στάση που αποτελεί ένδειξη αμηχανίας και πολιτικού αδιεξόδου.

Η μάχη της μίας κάλπης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για «μία Κυριακή» και «αυτοδυναμία», απορρίπτοντας κάθε σενάριο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων. Με την ομιλία του δεν απευθύνθηκε μόνο στα κομματικά στελέχη αλλά και στο ευρύτερο εκλογικό σώμα.

Το δίλημμα που επιχείρησε να θέσει είναι απλό αλλά ισχυρό: συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς. Το αν η κοινωνία θα υιοθετήσει αυτό το δίλημμα ή θα αναζητήσει διαφορετικές απαντήσεις, θα κριθεί στις κάλπες του 2027. Μέχρι τότε, όμως, η προεκλογική μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλωστε, μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς» κλείνοντας για μια ακόμη φορά τα σενάρια για πρόωρη κάλπη.