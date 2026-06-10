Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος υψηλόβαθμη πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης.

🚨🚨בכיר אמריקני: החלו התקיפות על איראן https://t.co/Mo9xOffR02 — Barak Ravid (@BarakRavid) June 10, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιχειρήσεις με χαρακτήρα αυτοάμυνας, πλήττοντας σειρά στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις έγιναν κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παρουσιάζονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον περιγράφει ως συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα από την πλευρά της Τεχεράνης.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το οποίο αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στη δυτική Τεχεράνη.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για εκρήξεις σε πολλαπλά σημεία της χώρας, μεταξύ των οποίων πόλεις στο νότο όπως το Σιρίκ και το Μινάμπ, το Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κεσμ, αλλά και η Γκοργκάν.

Iran's Mehr:



Iranian military fighter jet flying over Tehran. pic.twitter.com/pLW9am0vDS — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Στο μεταξύ, η έκρηξη που καταγράφηκε νωρίτερα στην πόλη Φαρς αποδίδεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας εκτός αστικού ιστού, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις.

Απαγόρευση διέλευσης στο Ορμούζ από την Τεχεράνη

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, το Κεντρικό Στρατηγείο «Khatam al-Anbiya», ανακοινώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ τίθονται εκτός ναυσιπλοΐας για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και εμπορικών σκαφών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο θα στοχοποιηθεί, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στην περιοχή και προκαλεί ανησυχία για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Λίγο αργότερα δύο πλοία φέρονται να δέχθηκαν πλήγματα από ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους ή την έκταση των ζημιών.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, έντονες συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών καταγράφηκαν στο Στενό του Ορμούζ, με εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων και ναυτικών μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αναφέρουν ότι εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 εισήλθε στον εναέριο χώρο του Περσικού Κόλπου, προκαλώντας άμεση αντίδραση από ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εκτοξεύθηκε πύραυλος προς το αεροσκάφος, με αποτέλεσμα το μαχητικό να αποχωρήσει από την περιοχή.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, η χώρα δεν συμμετέχει ούτε έχει εμπλοκή στις τρέχουσες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς να εμπλέκεται ενεργά στα πλήγματα που αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το στάδιο.

Το ενδεχόμενο διπλωματικής «εξόδου» από την κρίση φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς η καταριανή αποστολή που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στην Τεχεράνη αποχώρησε χωρίς να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα αδιεξόδου στις συνομιλίες, την ώρα που οι προσπάθειες για γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών δεν απέδωσαν αποτελέσματα.

Πιτ Χέγκσεθ: Η CENTCOM «θα έχει πολλή δουλειά απόψε»

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, άφησε νωρίτερα να εννοηθεί νέα κλιμάκωση στις σχέσεις με το Ιράν, ανακοινώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για ισχυρά χτυπήματα κατά ιρανικών στόχων μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) «θα έχει πολλή δουλειά απόψε», ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον «θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν».

BREAKING: Pete Hegseth:



CENTCOM will be busy tonight because Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. pic.twitter.com/OBlY3QxUxj — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Ο ίδιος έκανε λόγο για πλήγματα σε «σημαντικές εγκαταστάσεις» εντός ιρανικού εδάφους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φύση ή την τοποθεσία των στόχων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις που σχεδιάζονται θα είναι «ισχυρά και ξεκάθαρα» πλήγματα, δείχνοντας ότι η ένταση με την Τεχεράνη βαίνει προς περαιτέρω όξυνση.

«Οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πιτ Χέγκσεθ.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το βράδυ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσουν άμεσα τους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τη θέση της Ουάσιγκτον στο διπλωματικό πεδίο

Ο ίδιος, στη συνέχεια, ανέφερε ότι οι χειριστές του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε έπειτα από ιρανική επίθεση με drone δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Τραμπ: Νέα πλήγματα στο Ιράν και σκληρή προειδοποίηση για την επόμενη μέρα

Νωρίτερα, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα» την Τεχεράνη, αποφεύγοντας όμως να διευκρινίσει αν τα πλήγματα θα στοχεύσουν γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε πως «θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πτώση του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από ιρανικό drone αποτέλεσε την αφορμή για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν ήδη πραγματοποιήσει πλήγματα την προηγούμενη ημέρα και ότι αυτά θα συνεχιστούν και στη συνέχεια

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες. Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σε ερώτηση για το αν αυτό σημαίνει συνέχιση των βομβαρδισμών, απάντησε θετικά, συνδέοντας την απόφαση με το περιστατικό του ελικοπτέρου και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ ενήργησαν με βάση το δικαίωμά τους

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο συμβάν στον Κόλπο του Ομάν, όπου αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «ένα εξαιρετικό μηχάνημα» που, όπως είπε, επλήγη από ιρανική ενέργεια και στη συνέχεια υπήρξε παραδοχή ευθύνης από την Τεχεράνη

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο περαιτέρω όξυνσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει ότι η Τεχεράνη πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου

Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απειλούσε άμεσα το Ισραήλ αλλά και τη συνολική σταθερότητα της περιοχής

«Αν είχαν πυρηνικό όπλο, δεν θα υπήρχε ούτε Ισραήλ ούτε Μέση Ανατολή», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο