Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στοχεύσει νέους αμερικανικούς στόχους σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον προχωρήσει στις απειλές της για στρατιωτική δράση μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή από τον ιρανικό στρατό, η Τεχεράνη θα απαντήσει με «σκληρό πλήγμα» σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε εξέλιξη.

Οι προειδοποιήσεις αυτές καταγράφονται ενώ, σύμφωνα με αναφορές, ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή Φαρς, στο νότιο-κεντρικό Ιράν.