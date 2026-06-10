Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ ότι η αντιπαράθεση με το Ιράν αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετό ακόμη διάστημα, εκφράζοντας την άποψη ότι η λήξη της σύγκρουσης δεν διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον.

«Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα, όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες», είπε ο Κατς, συμπληρώνοντας πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις «με μεγάλη ισχύ».

Μετά τα ισραηλινά πλήγματα της Κυριακής σε νότια προάστια της Βηρυτού – μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ του Λιβάνου – το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία. Το Ισραήλ ανταπέδωσε, εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν.

Τη Δευτέρα οι αντιμαχόμενες πλευρές ανακοίνωσαν παύση των επιθέσεών τους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν σήμερα πως μια αεροπορική βάση κοντά στη Χάιφα επλήγη στη διάρκεια των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπήρξαν θύματα και ότι οι υλικές ζημιές ήταν ήσσονος σημασίας.