Σε νέα επικίνδυνη φάση μπαίνει η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους και να προειδοποιεί την Τεχεράνη με νέα ισχυρά πλήγματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σειρά δηλώσεων για το Ιράν, κατηγόρησε την ιρανική πλευρά ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις και «σέρνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να καταλήγει σε ουσιαστική συμφωνία.

«Μας τραβούν συνεχώς», φέρεται να είπε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πλέον την τακτική της Τεχεράνης προσχηματική και χρονοβόρα.

Στη συνέχεια, ο τόνος του έγινε ακόμη πιο σκληρός. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά το Ιράν «πολύ σκληρά», υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική απάντηση θα συνεχιστεί εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία.

«Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», ανέφερε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που μεταδίδονται, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα επιτεθούν πολύ σκληρά».

Παρά τις απειλές, ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανίσει την αμερικανική στάση ως πίεση με τελικό στόχο μια συμφωνία. Όπως είπε, η Ουάσιγκτον θέλει μια συμφωνία «ουσιαστική» και «λειτουργική», όχι ένα κείμενο χωρίς πραγματικό αποτέλεσμα.

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα και να λειτουργεί», τόνισε, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι πρέπει να υπογράψει.

«Πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή έντονης στρατιωτικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή, μετά την ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η Ουάσιγκτον φέρεται να έχει πλήξει ιρανικές στρατιωτικές υποδομές, ενώ η Τεχεράνη έχει απαντήσει με επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

Το μήνυμα Τραμπ είναι διπλό: από τη μία αφήνει ανοιχτή την πόρτα της διαπραγμάτευσης, από την άλλη απειλεί με νέα στρατιωτική κλιμάκωση εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τους όρους μιας συμφωνίας.

Η αμερικανική πλευρά παρουσιάζει την πίεση ως αναγκαίο μέσο για να οδηγηθεί η Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν, από την πλευρά του, κατηγορεί τις ΗΠΑ για επιθετικότητα και παραβίαση των ισορροπιών στην περιοχή.

Η κρίση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο, τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και τη γενικότερη σύγκρουση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι αγορές, οι περιφερειακές δυνάμεις και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ παρακολουθούν με ανησυχία, καθώς κάθε νέα επίθεση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε μια ήδη εύφλεκτη περιοχή.

Η στάση Τραμπ δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να συνδυάσει στρατιωτική πίεση και διπλωματικό εκβιασμό: χτυπήματα στο πεδίο, αλλά και απαίτηση για άμεση πολιτική συμφωνία.

Το ερώτημα είναι εάν η Τεχεράνη θα υποχωρήσει μπροστά στις αμερικανικές απειλές ή εάν θα απαντήσει με νέα πλήγματα, οδηγώντας την κρίση σε ακόμη βαθύτερη κλιμάκωση.

Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο κόκκινο, με τον Τραμπ να στέλνει το πιο σκληρό μήνυμα των τελευταίων ημερών προς το Ιράν: συμφωνία τώρα ή νέα αμερικανικά πλήγματα.