Το Fox News, επικαλούμενο τηλεφωνική συνέντευξη, μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανόν να διατάξει νέες επιθέσεις κατά σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών του Ιράν διότι η Τεχεράνη χρονοτριβεί στην διαπραγμάτευση συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι στους Ιρανούς «πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς» και «θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

«Ο ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους δεν υπάρχουν πια – έχουν τελείως ηττηθεί». «Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν πλήγμα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου του Στρατού των ΗΠΑ το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Αξιωματούχος με γνώση της κατάστασης δήλωσε στο Reuters ότι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη σε μία προσπάθεια οριστικοποίησης μιας συμφωνίας, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά με τις σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μία ευκαιρία να υπογράψει συμφωνία και να επιβιώσει.

Πρόσθεσε δε ότι είναι πιθανόν να διατάξει νέες επιθέσεις με δεδομένο τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Fox News.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του Τραμπ ή για το ταξίδι των διαπραγματευτών του Κατάρ στην Τεχεράνη.