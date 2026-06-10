Η κατάρριψη από τους Ιρανούς ενός από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Απάτσι, ενώ εκτελούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, μπορεί να μην είχε θύματα, αφού οι δύο πιλότοι που εμπλέκονται είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί, όμως αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις μέχρι στιγμής απώλειες των Αμερικανών σε αυτό τον πόλεμο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, έχει χαρακτηρίσει ως «πλήγματα αυτοάμυνας» τους θανάτους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πενταγώνου, ο σημερινός απολογισμός ανέρχεται σε 423 απώλειες και δίνει επιχειρήματα σε όσους λένε ότι ο πόλεμος αποκάλυψε την ευαλωτότητα των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε αναφέρει κατά την έναρξη του πολέμου ότι ο πόλεμος κατέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απειλούν πάντα με αντίποινα σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.

Η κίνηση του Λευκού Οίκου να δημοσιοποιήσει την πρόθεση για στρατιωτικό πλήγμα πριν αυτό εκδηλωθεί αντιβαίνει στην πάγια τακτική του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει «ανόητη» την εκ των προτέρων αποκάλυψη στρατιωτικών σχεδίων. Ο Αμερικανός ανταποκριτής και αναλυτής Ντέιβιντ Μπλέβινς χαρακτήρισε την κίνηση «εξαιρετικά ασυνήθιστη» και επισημαίνει ότι το «κλειδί» κρύβεται στο timing.

Αμερικανικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο επίσημος απολογισμός του Πενταγώνου για τους νεκρούς και τραυματίες Αμερικανούς στρατιωτικούς στον πόλεμο με το Ιράν υποεκτιμά σημαντικά τις πραγματικές απώλειες, εξαιτίας αυτού που ένας Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος χαρακτήρισε ως «συγκάλυψη απωλειών».

Το Σύστημα Ανάλυσης Στρατιωτικών Απωλειών του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο καταγράφει στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή ασθενήσει για την ενημέρωση του Κογκρέσου και του προέδρου, φέρεται να παραλείπει εκατοντάδες γνωστές περιπτώσεις.

Στις 8 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία επιτεύχθηκε η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Ιράν, ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών Αμερικανών ανερχόταν σε 385. Παρά την παύση των εχθροπραξιών, ο αριθμός αυξήθηκε σταδιακά σε 428, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πενταγώνου.

Ωστόσο, στα μέσα Απριλίου, ο αριθμός των τραυματιών σε πολεμικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 15 χωρίς καμία δημόσια εξήγηση από το Υπουργείο Πολέμου, με αποτέλεσμα το σύνολο των απωλειών να πέσει στις 413.

Από τον επίσημο κατάλογο των νεκρών του Πενταγώνου εξακολουθεί να απουσιάζει ο ταγματάρχης Σόρφλι Ντέιβιους, αξιωματικός σημάτων και επικοινωνιών της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης, ο οποίος υπηρετούσε στο αρχηγείο της 42ης Μεραρχίας Πεζικού και φέρεται να πέθανε αιφνιδίως κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο στρατόπεδο Μπούρινγκ του Κουβέιτ στις 6 Μαρτίου.

Ο θάνατός του αναγνωρίστηκε ευρέως, παρότι δεν συμπεριλήφθηκε στον επίσημο απολογισμό. Παρότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο παρέχει συνεχή καταγραφή των «μη εχθρικών» θανάτων, δηλαδή όσων οφείλονται σε ατυχήματα ή ασθένειες, δεν καταγράφει τις «μη εχθρικές» κακώσεις ή τραυματισμούς.

Τα στοιχεία του δείχνουν ότι 64 μέλη του Πολεμικού Ναυτικού τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται περισσότεροι από 200 ναύτες που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη για εισπνοή καπνού ή τραύματα από κοψίματα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στα μέσα Μαρτίου στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Το πλοίο πραγματοποιούσε συνεχείς αεροπορικές επιχειρήσεις για την «προβολή στρατιωτικής ισχύος» στη Μέση Ανατολή, όπως είχε δηλώσει ο στρατηγός Κέιν. Επέστρεψε αυτόν τον μήνα στη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια μετά από 326 ημέρες στη θάλασσα, τη μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου από τον Πόλεμο του Βιετνάμ.

Οι αριθμοί επίσης δεν περιλαμβάνουν έναν ναύτη που υπέστη τραυματισμό εκτός μάχης στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ το πλοίο συμμετείχε σε «αποστολές κρούσης προς υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury» στις 25 Μαρτίου.

Το χθεσινό περιστατικό ήταν το δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος που οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου. Είχε προηγηθεί η συντριβή ενός μαχητικού-βομβαρδιστικού F-15E τον Απρίλιο στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Οι δύο πιλότοι του διασώθηκαν, ένας εκ των οποίων έπειτα από θεαματική στρατιωτική επιχείρηση. Τα σχόλια του Τραμπ «ότι θα απαντήσουμε» ενέτειναν ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου.