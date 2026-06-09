Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Apache κατά τη διάρκεια αποστολής περιπολίας στα Στενά του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «επίθεση» που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε αντίδραση.

Η ανάρτηση Τραμπ και η προειδοποίηση προς την Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για την κατάρριψη ενός από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα Apache του αμερικανικού στρατού.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής περιπολίας πάνω από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου διασώθηκαν και είναι ασφαλείς, ωστόσο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν αναγκαία μια απάντηση στην ενέργεια αυτή.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 – 𝟭𝟮:𝟯𝟴 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟬𝟵.𝟮𝟲 pic.twitter.com/UHxxMHlLEQ — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 9, 2026

Πρώτη γνωστή θαλάσσια διάσωση με drone από τον αμερικανικό στρατό

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το πλήρωμα του ελικοπτέρου εντοπίστηκε και διασώθηκε με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους.

Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση θαλάσσιας διάσωσης στρατιωτικού προσωπικού από drone στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι δύο αεροπόροι παρέμειναν περίπου δύο ώρες στη θάλασσα πριν εντοπιστούν από το μη επανδρωμένο μέσο και μεταφερθούν με ασφάλεια στην ακτή.

Το drone Corsair που συμμετείχε στη διάσωση

Το μη επανδρωμένο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση διάσωσης είναι το Corsair, μήκους 7,3 μέτρων, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Saronic Technologies.

Το συγκεκριμένο σύστημα ανήκει στην Task Force 59 του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, μια ειδική μονάδα που δημιουργήθηκε το 2021 με στόχο την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων συστημάτων για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Η δράση της επικεντρώνεται σε κρίσιμες περιοχές, όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Διώρυγα του Σουέζ, που αποτελούν βασικές αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου και της ενεργειακής τροφοδοσίας.

Στρατηγική σημασία των Apache στις αμερικανικές επιχειρήσεις

Τα ελικόπτερα AH-64 Apache θεωρούνται από τα σημαντικότερα επιθετικά μέσα του αμερικανικού στρατού και διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στις επιχειρήσεις επιτήρησης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αποστολών που σχετίζονται με την επιβολή κυρώσεων και τον έλεγχο θαλάσσιων μεταφορών, στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής πίεσης προς το Ιράν.

Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα έχουν αξιοποιηθεί και από συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε αποστολές αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων απειλών.

Αυξάνεται η ανησυχία για νέα κλιμάκωση

Η κατάρριψη του αμερικανικού Apache και η σκληρή τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς οποιαδήποτε στρατιωτική αντίδραση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.