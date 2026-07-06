Κλοπές που φαίνεται να διαπράχθηκαν από τέσσερις ανήλικους που είχαν διαφύγει από ίδρυμα στο οποίο κρατούνταν για προγενέστερες αξιόποινες πράξεις, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι ανήλικοι, 15 έως 17 ετών, εμπλέκονται συνολικά σε πέντε περιπτώσεις κλοπής, μεταξύ αυτών μία κλοπή Ι.Χ. φορτηγού και τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων, πράξεις που φαίνεται να τελέστηκαν το διήμερο 13-15 Μαΐου 2026 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπως επίσης σε περιοχές της Ημαθίας και του Κιλκίς.

Κατά τη δράση τους, κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, προϊόντα και διάφορα αντικείμενα. Σε βάρος των ανηλίκων, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κλοπή τροχοφόρου και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.