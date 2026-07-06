Η μετατροπή των προβληματικών εργοστασίων αυτοκινήτων σε χώρους παραγωγής στρατιωτικών drones θα αποτύχει και θα σπαταλήσει τα χρήματα των φορολογουμένων, προειδοποίησε ο μεγαλύτερος αμυντικός ανάδοχος της Ιαπωνίας.



Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε ξένους παραγωγούς drones και εγχώριες νεοφυείς επιχειρήσεις που προσπαθούν να διεισδύσουν στην εγχώρια αγορά, αφού σχεδόν τριπλασίασε τον προϋπολογισμό προμηθειών για μη επανδρωμένα οχήματα στα 277 δισεκατομμύρια γεν (1,7 δισεκατομμύρια δολάρια) για αυτό το οικονομικό έτος.



Ο Eisaku Ito, διευθύνων σύμβουλος της Mitsubishi Heavy Industries (MHI), δήλωσε ότι σχεδιάζει έναν σημαντικό ρόλο για τον βιομηχανικό όμιλο στην ώθηση της Ιαπωνίας στα drones, αλλά επέκρινε τα σχέδια μετατροπής αδρανών εργοστασίων λόγω των έντονων διαφορών μεταξύ της παραγωγής αυτοκινήτων και drones.

Το χάσμα στην αλυσίδα παραγωγής

«Ειλικρινά, ένιωσα ότι τέτοια σχόλια έγιναν από ανθρώπους που δεν το καταλαβαίνουν πραγματικά αυτό», δήλωσε. «Τα προϊόντα σε αυτόν τον τομέα αλλάζουν συνεχώς τις προδιαγραφές τους ανάλογα με την κατάσταση. Τα εργοστάσια αυτοκινήτων, αντίθετα, είναι σχεδιασμένα να κατασκευάζουν δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια από τις ίδιες μονάδες».

Αρκετές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν στην αναδιοργάνωση των γραμμών παραγωγής αυτοκινήτων σε εργοστάσια εξαρτημάτων drones και πυραύλων, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν εργοστάσια που βρίσκονται κάτω από τη μέγιστη χωρητικότητα ή αντιμετωπίζουν λουκέτο.

Υπό την ενθάρρυνση της γαλλικής κυβέρνησης, η Renault υπέγραψε συμφωνίες για συνεργασία με τον γαλλικό αεροναυπηγικό όμιλο Turgis Gaillard, ακολουθούμενη από την αμυντική εταιρεία Thales, για την παραγωγή drones στα εργοστάσιά της.

Το ευρωπαϊκό μοντέλο στο στόχαστρο

Η Volkswagen βρίσκεται σε συνομιλίες με τον ισραηλινό κατασκευαστή του συστήματος αεράμυνας Iron Dome για μια πιθανή συνεργασία, ενώ η Mercedes-Benz συνεργάζεται με την Tytan Technologies για την κατασκευή drones.



Ο Ito δήλωσε ότι «θα ήταν μια πολύ κακή ιδέα να χρησιμοποιηθούν εργοστάσια όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα» για την κατασκευή drones για στρατιωτική χρήση, και προειδοποίησε για τον κίνδυνο παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων άχρηστων, ξεπερασμένων προϊόντων.

«Αν γινόταν αυτό, τότε θα κατέληγε να είναι μια τεράστια σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό», είπε.

Το γεωπολιτικό διακύβευμα της Ιαπωνίας

Παίρνοντας έμπνευση από την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί έναντι της Ρωσίας χρησιμοποιώντας φθηνά drones, η Ιαπωνία θέλει να τα αναπτύξει σε κλίμακα για να αποκτήσει ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα έναντι πιθανών μελλοντικών αντιπάλων όπως η Κίνα.



Στο επίκεντρο των σχεδίων της βρίσκεται το πρόγραμμα παράκτιας άμυνας Shield για την ανάπτυξη χιλιάδων drones με σκοπό την προστασία των νοτιοδυτικών νησιών της χώρας κοντά στην Ταϊβάν.



Ο Ito πίστευε ότι η δραστηριότητα των drones του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων θα αυξανόταν σε «σημαντική κλίμακα». Η εταιρεία θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής drones της Ιαπωνίας επειδή ειδικεύεται στην παραγωγή χαμηλών όγκων με υψηλά επίπεδα παραλλαγής, δήλωσε.

Το υπουργείο Άμυνας θα ήθελε η Ιαπωνία να αναπτύξει και να κατασκευάσει ορισμένα drones χωρίς διεθνείς εταίρους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων, δήλωσε ο Ito, δίνοντας προβάδισμα στην MHI.



«Είμαστε η μόνη εταιρεία στην Ιαπωνία που μπορεί να το χειριστεί αυτό ολοκληρωμένα», είπε, αναφερόμενος στην ικανότητά της να παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό που καλύπτει τη θάλασσα, την ξηρά και τον αέρα.

Το ράλι της Mitsubishi και το μέλλον της ενέργειας

Σε μόλις τρεις μήνες η MHI ανέπτυξε πρόσφατα ένα πρωτότυπο drone αναχαίτισης που μπορεί να εξουδετερώσει εχθρικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της σε δορυφόρους, συστήματα διοίκησης και ελέγχου και υποβρύχια.



Ο ιαπωνικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, του οποίου η τιμή της μετοχής έχει σημειώσει άλμα 50% από τότε που ανέλαβε ο Ito πριν από 15 μήνες, απολαμβάνει μια μεγάλη άνθηση στις αμυντικές δαπάνες και στις τουρμπίνες αερίου που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο Ito έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 τρισεκατομμύρια γεν (93 δισεκατομμύρια δολάρια), μέσω επεκτάσεων της παραγωγής που περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό της παραγωγής τουρμπινών αερίου. Θέλει επίσης να δείξει ότι η δομή του ομίλου της MHI, η οποία εκτείνεται σε εκατοντάδες διαφορετικές τεχνολογίες, μπορεί να αποτελέσει ισχυρή δύναμη με τη δημιουργία νέων προϊόντων όπως τα drones.



Ακόμη και αν η επένδυση σε κέντρα δεδομένων AI αποδειχθεί μια φούσκα που θα σκάσει, ο Ito υποστήριξε ότι η έκρηξη των παραγγελιών τουρμπινών αερίου θα επιμείνει λόγω της ανάγκης αντικατάστασης μονάδων σε γηρασμένα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, της μετάβασης από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο και του ρόλου τους στην απορρόφηση της αστάθειας της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τους Financial Times.