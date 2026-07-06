Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τον Άδωνι Γεωργιάδη και την Ευγενία Μανωλίδου σε μια από τις ελάχιστες κοινές τους εξόδους μαζί με τα παιδιά τους. Το ζευγάρι παρακολούθησε την τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσες» την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχοντας μαζί τον 21χρονο Αθανάσιο Περσέα και τον 12χρονο Αναστάσιο Αλκαίο.

Οι κοινές εμφανίσεις που πραγματοποιούν ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου με τους δύο γιους τους είναι εξαιρετικά περιορισμένες, γεγονός που έστρεψε τα βλέμματα στην παρουσία τους στις κερκίδες του αρχαίου θεάτρου. Πριν από την έναρξη της παράστασης, ο Υπουργός Υγείας, η σύζυγός του και τα παιδιά τους στάθηκαν μπροστά στους φωτογράφους για τα καθιερωμένα στιγμιότυπα.