Σαφές μήνυμα κατά του ενδεχομένου πώλησης αμερικανικών F-35 και κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο Fox News και στην εκπομπή «The Sunday Briefing».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανατρέψει την υφιστάμενη στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή και να επηρεάσει την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ.

«Δεν πρέπει να δοθούν F-35 ή κινητήρες στην Τουρκία»

Ο Νετανιάχου τάχθηκε ανοιχτά κατά της προοπτικής ενίσχυσης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας με αμερικανικά μαχητικά και κινητήρες.

«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη ισορροπία διατηρείται, κατά την άποψή του, χάρη στην αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και στη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, ενώ παράλληλα αναζητά αμερικανικούς κινητήρες για την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού KAAN.

Η απάντηση στον Τζέι Ντι Βανς

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις επικρίσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την ισραηλινή στρατηγική στη Μέση Ανατολή.

«Σέβομαι τον Τζέι Ντι Βανς. Έχουμε πολύ καλή σχέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα όσα λέει», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Βανς έχει ασκήσει κριτική στις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι αυτές περιπλέκουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, έχει εκφράσει την άποψη ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή απομόνωση και ότι μέλη της κυβέρνησής του δεν αποτιμούν επαρκώς το μέγεθος της αμερικανικής διπλωματικής και στρατιωτικής στήριξης.

«Το Ισραήλ δεν είναι απομονωμένο»

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά την εκτίμηση ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε διεθνή απομόνωση.

Παρότι χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο», έσπευσε να τονίσει ότι το Ισραήλ διαθέτει και άλλους σημαντικούς συμμάχους.

«Έχουμε και άλλους φίλους, όπως μια μικρή χώρα που λέγεται Ινδία. Ξέρετε, έχει 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους και η υποστήριξη που λαμβάνουμε εκεί είναι πραγματικά τεράστια», δήλωσε με νόημα.

Η αναφορά στην Ινδία ερμηνεύεται ως προσπάθεια του Ισραηλινού πρωθυπουργού να δείξει ότι το Τελ Αβίβ διατηρεί ισχυρά διεθνή ερείσματα πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το παρασκήνιο της διαμάχης για τα F-35

Η Τουρκία είχε ενταχθεί αρχικά στο πρόγραμμα των F-35, αλλά απομακρύνθηκε μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.

Η Άγκυρα επιδιώκει έκτοτε να άρει τα εμπόδια στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον και να εξασφαλίσει είτε την επιστροφή στο πρόγραμμα είτε την αγορά των μαχητικών υπό νέους όρους.

Το Ισραήλ, ωστόσο, αντιμετωπίζει με ανησυχία οποιαδήποτε εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει το στρατηγικό του πλεονέκτημα στην περιοχή, ιδιαίτερα στον αεροπορικό τομέα.

Η δημόσια παρέμβαση Νετανιάχου δείχνει ότι το Τελ Αβίβ σκοπεύει να ασκήσει πίεση στην Ουάσινγκτον, ώστε να μην προχωρήσει σε συμφωνία με την Άγκυρα χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις.