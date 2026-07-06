Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η υπόθεση θανάτου ενός τετράχρονου αγοριού στη Νέα Νότια Ουαλία, με τις αρχές να ερευνούν καταγγελίες που περιλαμβάνουν ακόμη και ισχυρισμούς για κανιβαλισμό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μία 32χρονη γυναίκα εμφανίστηκε το Σάββατο σε αστυνομικό τμήμα στο Γουάιονγκ, στην περιοχή Central Coast, όπου φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει μέρη του σώματος του τετράχρονου γιου της.

Για νομικούς λόγους, οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητάς της.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα κοινωνικής κατοικίας όπου διέμεναν μητέρα και παιδί. Εκεί εντόπισαν το τετράχρονο αγόρι νεκρό, φέροντας σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν από την ενημέρωση των αρχών.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Όπως μεταδίδουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κοινωνικών υπηρεσιών.

Μητέρα και γιος είχαν μετακομίσει στην περιοχή περίπου πέντε μήνες πριν από την τραγωδία, προκειμένου να απομακρυνθούν από περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν εξετάσει τουλάχιστον τρεις φορές την κατάσταση της οικογένειας, μετά από αναφορές που αφορούσαν πιθανή ψυχική διαταραχή της μητέρας και υποψίες χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η τελευταία παρέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, όταν αξιολογήθηκε εάν το παιδί αντιμετώπιζε κίνδυνο παραμέλησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την απομάκρυνσή του από την επιμέλεια της μητέρας του.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Γουάιονγκ. Περίπου 40 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε εκδήλωση μνήμης για το τετράχρονο αγόρι, αφήνοντας λούτρινα παιχνίδια, μπαλόνια και λουλούδια έξω από την κατοικία.

🚨#DownUnder: Australian mom SURRENDERS after 4-year-old son FOUND DEAD with mutilated arm



📍Cops probe if mother is a CANNIBAL.



📌Emergency crews need THERAPY after discovering the boy in a horrific state. #Wyong #NSW #Australia https://t.co/t8464mulyb pic.twitter.com/UeWyz1JduR — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 5, 2026

Μητέρα που γνώριζε το παιδί μέσω παιδικού πάρτι δήλωσε ότι έδειχνε «ένα φυσιολογικό και χαρούμενο παιδί», ενώ χαρακτήρισε τη μητέρα του «ήσυχη και ευγενική». Όπως ανέφερε, τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία, γεγονός που, όπως είπε, υπενθυμίζει ότι πολλές φορές όσα συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι δεν είναι ορατά στους ανθρώπους του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με αυστραλιανά δημοσιεύματα, οι αρχές είχαν ενημερωθεί ήδη από τις αρχές του 2024 έπειτα από ανησυχίες συγγενικών προσώπων για την ευημερία του παιδιού. Οι αναφορές έκαναν λόγο για πιθανή χρήση ουσιών και ψυχωσικά επεισόδια της γυναίκας, η οποία παραπέμφθηκε σε πρόγραμμα υποστήριξης και πρώιμης παρέμβασης. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε περιστατικά ενδοοικογενειακών διαφορών, για τα οποία είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα.

Αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας

Η 32χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του παιδιού σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου.

Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, όπου απορρίφθηκε το αίτημά της για αποφυλάκιση με εγγύηση, ενώ η επόμενη προγραμματισμένη δικάσιμος έχει οριστεί για την 1η Σεπτεμβρίου στο δικαστήριο του Γουάιονγκ.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αυστραλιανές αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών που αφορούν πιθανές πράξεις κανιβαλισμού.