Ως σαφή επίδειξη της ελληνοϊσραηλινής στρατιωτικής συνεργασίας και ως μήνυμα προς την Άγκυρα παρουσιάζει η ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom τη νέα κοινή δραστηριότητα των Πολεμικών Αεροποριών Ελλάδας και Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, ισραηλινό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού ανεφοδίασε ελληνικά μαχητικά F-16 σε περιοχή νότια της Κρήτης, επιτρέποντας στα αεροσκάφη να παραμείνουν περισσότερο χρόνο στον αέρα και να εκπαιδευτούν σε αποστολές μεγάλης ακτίνας δράσης.

Το ισραηλινό δημοσίευμα βλέπει «μήνυμα στην αυλή του Ερντογάν»

Η Israel Hayom συνδέει ευθέως τον χρόνο και τον τόπο της άσκησης με την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, παραμονές της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Στην εβραϊκή έκδοση, το δημοσίευμα χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για άσκηση στη «γειτονιά του Ερντογάν» και για στρατηγικό σήμα προς την τουρκική ηγεσία. Πρόκειται, πάντως, για την πολιτική και δημοσιογραφική ερμηνεία της ισραηλινής εφημερίδας και όχι για επίσημη δήλωση της ελληνικής ή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Γιατί έχει σημασία ο εναέριος ανεφοδιασμός

Η Πολεμική Αεροπορία δεν διαθέτει σήμερα δικό της στόλο ιπτάμενων τάνκερ. Η συνεργασία με το Ισραήλ προσφέρει στα ελληνικά πληρώματα τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται σε μια κρίσιμη επιχειρησιακή διαδικασία, η οποία αυξάνει σημαντικά την αυτονομία και την ακτίνα δράσης των μαχητικών.

Ο εναέριος ανεφοδιασμός επιτρέπει στα F-16:

να παραμένουν περισσότερες ώρες σε αποστολή,

να επιχειρούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις,

να συνοδεύουν ναυτικές δυνάμεις,

να προστατεύουν θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας,

να συμμετέχουν σε αποστολές βαθιάς κρούσης ή ενισχυμένης επιτήρησης.

Για την Αθήνα, η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια ζώνη που εκτείνεται από την Κρήτη και την Κύπρο έως την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Η «μακρά ακτίνα» του Ισραήλ και η ελληνική επιχειρησιακή εμπειρία

Η συνεργασία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ότι πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού με την Ελλάδα, με προσομοιώσεις μακρινών επιχειρησιακών πτήσεων και παρατεταμένης παραμονής μαχητικών στον αέρα.

Τα ελληνικά πληρώματα έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον εναέριο ανεφοδιασμό από ισραηλινά αεροσκάφη, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη αντίστοιχο μέσο. Το επιχειρησιακό κενό έχει επαναφέρει στο προσκήνιο και τη συζήτηση για πιθανή μελλοντική απόκτηση ιπτάμενων τάνκερ από την Πολεμική Αεροπορία.

Η Τουρκία στο φόντο της συνεργασίας

Η Israel Hayom εντάσσει την άσκηση στο ευρύτερο πλαίσιο του ανταγωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζει η Τουρκία στον εκσυγχρονισμό της Πολεμικής της Αεροπορίας.

Η Άγκυρα επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, την εξασφάλιση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN και την ενίσχυση της αεράμυνάς της. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προσφέρει στην Αθήνα πρόσβαση σε τεχνογνωσία και δυνατότητες που επεκτείνουν την επιχειρησιακή εμβέλεια των ελληνικών μαχητικών.

Το βασικό μήνυμα του ισραηλινού δημοσιεύματος είναι ότι η ελληνοϊσραηλινή σύμπραξη δεν περιορίζεται σε διπλωματικές δηλώσεις ή κοινές ασκήσεις χαμηλής έντασης, αλλά αποκτά πραγματικό επιχειρησιακό βάθος.