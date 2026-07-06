Πολιτική θύελλα έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την αυτόματη ποινή μίας αγωνιστικής του Φόλαριν Μπαλογκάν, επιτρέποντας στον πρώτο σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ 2026, να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο για μια θέση στα προημιτελικά.

Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί στο 64ο λεπτό της νίκης με 2-0 επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη φάση των «32», έπειτα από μαρκάρισμα που εξετάστηκε μέσω VAR. Η κόκκινη κάρτα δεν ακυρώθηκε, ωστόσο η ποινή αποκλεισμού τέθηκε σε αναστολή για έναν χρόνο, απόφαση που άνοιξε μεγάλη συζήτηση για την ανεξαρτησία των ποδοσφαιρικών θεσμών.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε επανειλημμένα με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της τιμωρίας.

Από μια κόκκινη κάρτα σε υπόθεση του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κινητοποίηση άρχισε λίγες ώρες μετά τη νίκη των ΗΠΑ, την πρώτη τους σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να θεώρησαν ότι η απουσία του Μπαλογκάν από τον αγώνα με το Βέλγιο θα περιόριζε σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης της εθνικής ομάδας. Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε έτσι όχι μόνο ως αθλητικό ζήτημα, αλλά ως θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τη διοργανώτρια χώρα.

Κεντρικό ρόλο στις επαφές αποδίδεται στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και στον Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικό διευθυντή της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι δύο άνδρες φέρονται να ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο και να υποστήριξαν ότι η διαιτητική απόφαση ήταν άδικη και μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία των ΗΠΑ στη διοργάνωση.

Παράλληλα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο νομικής αμφισβήτησης της απόφασης, με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το αργό ριπλέι για να αξιολογηθεί το πάτημα του Μπαλογκάν στον αστράγαλο αντιπάλου.

Τα τηλεφωνήματα Τραμπ στον Ινφαντίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε τελικά στον άνθρωπο που θεωρούσε ότι μπορούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις, τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Κατά τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον επικεφαλής της FIFA να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση. Ο Ινφαντίνο φέρεται αρχικά να δεσμεύτηκε μόνο ότι θα μελετούσε τα δεδομένα, χωρίς να προαναγγείλει αλλαγή της απόφασης.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι οι επικοινωνίες δεν περιορίστηκαν σε ένα τηλεφώνημα, αλλά ανήλθαν συνολικά σε τρία. Σε μεταγενέστερη συνομιλία, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η ποινή θα αναστελλόταν.

Η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 των πειθαρχικών κανονισμών της, το οποίο παρέχει στην αρμόδια επιτροπή τη δυνατότητα διακριτικής αντιμετώπισης ορισμένων κυρώσεων.

Ο Τραμπ χαιρέτισε δημόσια την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για διόρθωση μιας μεγάλης αδικίας.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε την αποβολή και επιτέθηκε στον διαιτητή

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι η φάση δεν συνιστούσε καν παράβαση.

Παρουσίασε το περιστατικό ως σύγκρουση δύο αθλητών που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και υποστήριξε ότι ο Μπαλογκάν δεν μπορούσε να ελέγξει με απόλυτη ακρίβεια το σημείο στο οποίο θα πατούσε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον διαιτητή, χαρακτηρίζοντάς τον «ύποπτο» και αναφερόμενος αόριστα στο παρελθόν του. Δεν παρουσίασε, πάντως, συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε προσωπικά από τη FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία και επαίνεσε την τελική απόφαση ως «εξαιρετική».

Η UEFA μίλησε για παραβίαση της κόκκινης γραμμής

Η αντίδραση της UEFA ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Σε αιχμηρή ανακοίνωσή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία χαρακτήρισε την απόφαση πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη.

Η UEFA υποστήριξε ότι οι κανόνες αποτελούν τη βάση του δίκαιου και διαφανούς ανταγωνισμού και ότι η αναστολή της αυτόματης ποινής δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Κατά την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, όταν οι κανόνες δεν εφαρμόζονται με σταθερό και προβλέψιμο τρόπο, πλήττονται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και η αξιοπιστία της ίδιας της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση προειδοποίησε επίσης ότι ανάλογες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, διαφορετικά θα τεθεί ζήτημα ίσης μεταχείρισης των ομάδων και των ποδοσφαιριστών.

Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου εξέφρασε την έκπληξή της και προσέφυγε κατά της απόφασης, ζητώντας να μην επιτραπεί η συμμετοχή του Μπαλογκάν στην αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Η έφεση, όμως, απορρίφθηκε. Σύμφωνα με το σκεπτικό, το Βέλγιο δεν αποτελούσε διάδικο μέρος στην πειθαρχική διαδικασία και επομένως δεν είχε το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για να προσβάλει την απόφαση.

Έτσι, ο επιθετικός των ΗΠΑ παρέμεινε διαθέσιμος για τον αγώνα των «16», παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του.

«Πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο»

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση έμοιαζε με πρωταπριλιάτικο αστείο μέσα στον Ιούλιο.

Ακόμη πιο έντονος ήταν ο τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, ο οποίος επανέλαβε πολλές φορές τη λέξη «κακή» για να περιγράψει την απόφαση και προειδοποίησε ότι θα αφήσει σκιά πάνω από τη διοργάνωση.

Όπως υποστήριξε, ακόμη και μια πιθανή επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύεται από τη συζήτηση για το αν η πολιτική παρέμβαση επηρέασε την αγωνιστική εξέλιξη του Μουντιάλ.

Κριτική άσκησαν επίσης φίλαθλοι, σχολιαστές και γνωστές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η παρέμβαση ενός αρχηγού κράτους υπονομεύει την αυτονομία των αθλητικών θεσμών.

Η δύσκολη θέση του Ποτσετίνο

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, είχε δηλώσει αμέσως μετά τον αγώνα ότι η φάση δεν δικαιολογούσε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Είχε επισημάνει ότι η ομάδα του αναγκάστηκε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με δέκα παίκτες και ότι η αγωνιστική αυτή συνέπεια αποτελούσε ήδη σοβαρή τιμωρία.

Απέφυγε, ωστόσο, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το κατά πόσο ήταν θεμιτή η άμεση εμπλοκή του προέδρου των ΗΠΑ στην υπόθεση.

Ο ίδιος ο Μπαλογκάν δεν έκανε δημόσια δήλωση. Περιορίστηκε στη δημοσίευση φωτογραφίας από το γήπεδο, στην οποία εμφανιζόταν με την πλάτη προς τον φακό και το όνομά του ορατό στη φανέλα.

Η κόκκινη κάρτα που άνοιξε θεσμική κρίση

Η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ το ερώτημα αν η αποβολή ήταν ορθή ή λανθασμένη.

Το βασικό ζήτημα αφορά το εάν η προσωπική επικοινωνία ενός αρχηγού κράτους με τον πρόεδρο της FIFA μπορεί να προηγείται μιας απόφασης που ευνοεί άμεσα την εθνική ομάδα της χώρας του.

Η FIFA επιμένει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή λειτουργεί ανεξάρτητα. Δεν έχει εξηγήσει, όμως, με ποιον τρόπο επηρέασαν ή δεν επηρέασαν την εξέταση της υπόθεσης τα τηλεφωνήματα του Λευκού Οίκου.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιστροφή του Μπαλογκάν αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό πλεονέκτημα. Για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως, η υπόθεση αφήνει πίσω της ένα δύσκολο ερώτημα: κατά πόσο οι ίδιοι κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν για όλους όταν παρεμβαίνει η πολιτική εξουσία.