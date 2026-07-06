Στους φυσικούς καταρράκτες της Αριδαίας ξεκουράζεται ο Τάσος Ιορδανίδης έχοντας στο πλευρό του τη Θάλεια Ματίκα, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της καλοκαιρινής τους περιοδείας με λίγες ημέρες χαλάρωσης.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής δημοσίευσε την Κυριακή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, όπου ποζάρει χωρίς μπλούζα στο ορεινό τοπίο, επιδεικνύοντας μια ιδιαίτερα προσεγμένη και αθλητική σιλουέτα.

Το ζευγάρι άφησε για λίγο τις θεατρικές σκηνές για να βρεθεί στα Λουτρά Πόζαρ, με τον Τάσο Ιορδανίδη να συνοδεύει το φωτογραφικό υλικό με τη λιτή λεζάντα: «Νομός Πέλλας».

Στις εικόνες περιλαμβάνονται αυθόρμητα στιγμιότυπα κάτω από τα τρεχούμενα νερά της περιοχής, αλλά και κοινά πλάνα των δύο καλλιτεχνών μέσα από μια prive πισίνα του συγκροτήματος.

Η ανάπαυλα μετά τις οικογενειακές δυσκολίες

Η συγκεκριμένη απόδραση έρχεται ως απαραίτητο διάλειμμα για το ζευγάρι, το οποίο μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητικό και φορτισμένο για την οικογένειά τους, καθώς ένα ζήτημα υγείας που προέκυψε σε πολύ κοντινό τους άνθρωπο τους είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Ο Τάσος Ιορδανίδης είχε αναφερθεί ανοιχτά σε αυτή τη φάση, σημειώνοντας σε πρόσφατες δηλώσεις του πως πέρασε δύσκολη περίοδο καθώς υπήρξε ένα πρόβλημα υγείας που ταλαιπώρησε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον.

Πλέον, οι δύο ηθοποιοί γεμίζουν μπαταρίες στην επαρχία, συνεχίζοντας παράλληλα τα επόμενα βήματα της περιοδείας τους ανά την Ελλάδα.