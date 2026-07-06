Σαφές μήνυμα ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο συνεχίζεται έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, τονίζοντας ότι Αθήνα και Λευκωσία αξιολογούν καθημερινά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στην εκπομπή του δημοσιογράφου Πάρη Ποταμίτη, ο Κύπριος υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον σχεδιασμό που αφορά την παρουσία ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων στην περιοχή.

«Δεν διαφοροποιείται οτιδήποτε σε σχέση με την παρουσία των αεροσκαφών στην Κύπρο. Θα ανασκοπούμε και θα παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση και αναλόγως θα προσαρμόζουμε την παρουσία ή όχι πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων στην Κύπρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φύγουν», δήλωσε.

Αντικατάσταση των μαχητικών στην Πάφο

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο «Φιλελεύθερος», τα ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο αναμένεται να αντικατασταθούν από αεροσκάφη άλλου τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η αλλαγή δεν συνδέεται με αποχώρηση ή περιορισμό της ελληνικής παρουσίας. Αντιθέτως, εντάσσεται στην επιχειρησιακή εναλλαγή των μέσων, ώστε η αποστολή να συνεχιστεί χωρίς κενό.

Η Αθήνα διατηρεί έτσι τη δυνατότητα να προσαρμόζει τη σύνθεση και τον αριθμό των αεροσκαφών ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες ασφαλείας στην περιοχή.

Αλλάζει και η φρεγάτα «Έλλη»

Αντίστοιχη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και για τη φρεγάτα «Έλλη», η οποία βρίσκεται στα κυπριακά χωρικά ύδατα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φρεγάτα πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλη μονάδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Η εναλλαγή θα επιτρέψει την ανάπαυση και την ανασυγκρότηση του πληρώματος, χωρίς να διακοπεί η ελληνική ναυτική παρουσία.

Πρόκειται για συνηθισμένη επιχειρησιακή πρακτική στις αποστολές παρατεταμένης διάρκειας, ιδιαίτερα όταν απαιτείται συνεχής επιτήρηση και υψηλός βαθμός ετοιμότητας.

Καθημερινή αξιολόγηση από Αθήνα και Λευκωσία

Οι δηλώσεις του Βασίλη Πάλμα δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης ή αναδιάταξης των δυνάμεων.

Η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει περιοχή αυξημένης στρατηγικής σημασίας, καθώς οι περιφερειακές κρίσεις, οι ενεργειακοί σχεδιασμοί και οι στρατιωτικές κινήσεις γειτονικών χωρών δημιουργούν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία ελληνικών μαχητικών και πολεμικών πλοίων λειτουργεί ως στοιχείο αποτροπής, αλλά και ως πρακτική επιβεβαίωση της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας.

Μήνυμα αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο

Η διατήρηση ελληνικών αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο στέλνει το μήνυμα ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να έχουν συνεχή επιχειρησιακή εικόνα και άμεση δυνατότητα αντίδρασης.

Η παρουσία στην αεροπορική βάση της Πάφου και στα θαλάσσια ύδατα γύρω από την Κύπρο δεν αντιμετωπίζεται ως προσωρινή επίδειξη ισχύος, αλλά ως ευέλικτος μηχανισμός ασφαλείας που προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

Η αντικατάσταση των μέσων επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ότι η αποστολή συνεχίζεται με εναλλαγές προσωπικού και εξοπλισμού, χωρίς να δημιουργείται επιχειρησιακό κενό.