Ώρες αγωνίας έζησαν δύο νεαροί τουρίστες από την Ουγγαρία το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν η βόλτα τους μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου στο φαράγγι της Δίβρης, βόρεια της Λαμίας. Οι δύο φίλοι, ηλικίας 19 και 20 ετών, έχασαν τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν σε ένα εξαιρετικά απόκρημνο σημείο. Βλέποντας ότι είναι αδύνατο να επιστρέψουν, κράτησαν την ψυχραιμία τους και κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.



Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τους άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους.



Για το σημείο κινήθηκε άμεσα η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ με τρία άτομα και τον κατάλληλο εξοπλισμό, μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα από την Π.Υ. Λαμίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους δύο νεαρούς που ήταν αρκετά ταλαιπωρημένοι και από τη ζέστη που επικρατούσε.

Το μονοπάτι που ενώνει το παλιό υδραγωγείο Λαμίας και τον Ξηριά, με τον Άγιο Νικόλαο Δίβρης όπου βρίσκεται και το Φαράγγι, είναι μιας μέτριας δυσκολίας πεζοπορική διαδρομή κυρίως για τη μεγάλη υψομετρική διαφορά (πάνω από 700 μέτρα). Στην περίπτωση των δύο εκδρομέων όμως δεν ακολουθήθηκε το μονοπάτι και βρέθηκαν σε αδιέξοδο.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δύο νεαροί είχαν ταξιδεύσει από Αθήνα και αναζήτησαν τους καταρράκτες του Ξηριά που φαίνονται στους χάρτες google. Έτσι ακολούθησαν το χείμαρρο από την Αγία Παρασκευή και έμπλεξαν σε βράχια και πουρνάρια που υπάρχουν στο τελείωμα του φαραγγιού το οποίο ευτυχώς αυτή την περίοδο δεν έχει νερό.



Λίγο μετά τις 19:00’ οι δύο Ούγγροι μαζί με τους πυροσβέστες είχαν πάρει το δρόμο για ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα για το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.