Η Ρώμη θα φιλοξενήσει στις 15 και 16 Ιουλίου έναν νέο γύρο απευθείας επαφών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλώντας σε εκδήλωση του «Council of Foreign Relations» στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, στις διαβουλεύσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των δύο χωρών σε επίπεδο πρεσβευτών.

Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στις 21 Ιουλίου.