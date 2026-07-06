Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, παρά την κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ ανάμεσα στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

Η διευθύντρια ενός σχολείου, η μητέρα της, μια ξένη οικιακή βοηθός και ένας Σύρος εργάτης σκοτώθηκαν από «ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που στοχοθέτησε το όχημά τους» κατά την επιστροφή από επίσκεψη σε οικογενειακή κατοικία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.