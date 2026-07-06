Το Μουντιάλ 2026 έχει αρχίσει να μπαίνει στην τελική του ευθεία και έτσι η FIFA και η Adidas παρουσίασαν την επίσημη μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς, στον μικρό τελικό και στον μεγάλο τελικό του τουρνουά.

Το όνομα αυτής «Trionda Final». Η έκδοση αυτή αντικαθιστά τα έντονα χρώματα των διοργανωτριών χωρών με έναν συνδυασμό λευκού, μαύρου και χρυσού, εμπνευσμένο από το τρόπαιο.

Στην επιφάνειά της αναγράφονται τα ονόματα των πόλεων που φιλοξένησαν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ κάνει ειδική μνεία στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 19 Ιουλίου.