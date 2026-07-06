Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο επιχειρηματίας Αλιόσα Γκρίσιν και η σύζυγος του εικαστικός Μαρία Ιωάννου, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, που τελέστηκε στις 3 Ιανουαρίου. Το ευτυχισμένο ζευγάρι βρέθηκε στην Ύδρα για να παρακολουθήσει την έκθεση του Τζαμαϊκανοαμερικανού εικαστικού, με τη διεθνή φήμη και αναγνώριση, Νάρι Γουόρντ, στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΤΕ στα Σφαγεία της ‘Υδρας.

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Ο Νάρι Γουόρντ έχει δημιουργήσει πολλά εμβληματικά έργα με θέμα τη σημαία, κυρίως την αμερικανική, επαναπροσδιορίζοντας τα, όπως συμβαίνει και με το έργο τέχνης- σημαία που υπάρχει και στην έκθεση του στην Ύδρα, κάτω από την οποία το ζευγάρι επέλεξε να βγάλει κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και με τον Αλιόσα Γκρίσιν να αναφέρεται στον τίτλο της έκθεσης «Until that day» επισημαίνοντας ότι είναι εκρηκτική από εικαστικής πλευράς.

Η εικαστικός Μαρία Ιωάννου, είναι κόρη του Μαικήνα Δάκη Ιωάννου, ενώ ο σύζυγός της, επιχειρηματίας Αλιόσα Γκρίσιν, είναι γιος του παλαιού επιχειρηματία και bon vivant, Βασίλη Γκρίσιν, της άλλοτε κραταιάς «Alpha Grissin».