Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην Πάρνηθα, όταν γυναίκα που πραγματοποιούσε πεζοπορία έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, σε σηματοδοτημένο ορειβατικό μονοπάτι της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πεζοπόρος έχασε την ισορροπία της κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη χαράδρα.

Αμέσως μετά την κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης ΕΜΑΚ. Συνολικά 18 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

Καθοριστικό ρόλο στον άμεσο εντοπισμό της γυναίκας έπαιξε το στίγμα GPS από το κινητό της τηλέφωνο, που επέτρεψε στους διασώστες να προσεγγίσουν γρήγορα το σημείο όπου είχε πέσει.

Ανασύρθηκε τραυματισμένη αλλά έχοντας τις αισθήσεις της

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν με ασφάλεια την τραυματισμένη γυναίκα από τη χαράδρα 20 μέτρων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πεζοπόρος υπέστη τραυματισμούς από την πτώση, ωστόσο παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης σε επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία και διατηρούσε τις αισθήσεις της.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή της παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε από το πλησιέστερο προσβάσιμο σημείο και τη μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.