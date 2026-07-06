Ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί από τον κρατικό Προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου.

Παράλληλα, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν θα μπορούν να λάβουν άμεσα ένα πρώτο βοήθημα, με βάση το φύλλο αυτοψίας, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Αυτοψίες στις καμένες περιοχές

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά και τον συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, καθώς και το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Στελέχη της Πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης και για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στις καμένες εκτάσεις.

«Κάναμε σύσκεψη τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τους δύο δημάρχους. Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν όλες αυτές οι διαδικασίες», δήλωσε ο υφυπουργός.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται οι πληγέντες

Για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ο Κώστας Κατσαφάδος διευκρίνισε ότι η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχει ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες.

Οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο:

το φύλλο αυτοψίας,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

το έντυπο Ε1,

το έντυπο Ε9.

Με αυτά τα έγγραφα θα μπορούν, σε πρώτο στάδιο, να λάβουν οικονομική ενίσχυση για οικοσκευή και επίδομα για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών.

Αποζημίωση 70% στις επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η Περιφέρεια θα συγκροτήσει άμεσα συνεργεία για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών.

Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στο ενεργητικό των επιχειρήσεων θα ανέλθει στο 70% της συνολικής αποτιμηθείσας ζημιάς.

«Η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζημιά στο ενεργητικό τους, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Πέντε εκατομμύρια για τις υποδομές

Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές φθορές από την πυρκαγιά.

Η χρηματοδότηση αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δύο πληγέντες δήμους, με τις τοπικές αρχές να καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες αποφάσεις και τεχνικές διαδικασίες.

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου: «Έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί»

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, δήλωσε ότι το κεντρικό κράτος έχει δεσμευτεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση των ζημιών.

«Υπάρχει διαβεβαίωση δια στόματος του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί αναφορικά με την αποκατάσταση όλων των ζημιών», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η ευθύνη των τοπικών αρχών είναι πλέον να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, ενώ εκτίμησε ότι η πρώτη καταγραφή των ζημιών θα έχει ολοκληρωθεί έως την επόμενη ημέρα.

Παύλος Μελάς: «Περάσαμε εφιαλτικές ώρες»

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, δήλωσε ότι οι διαβεβαιώσεις για στήριξη από την κεντρική διοίκηση είναι θετικές, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι συνέπειες της φωτιάς παραμένουν αισθητές.

«Περάσαμε εφιαλτικές ώρες από το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά ακόμα σιγοκαίει στις βιομηχανίες της Φιλοθέης, οι κάτοικοι περιμένουν και εμείς είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή», ανέφερε.

Οι πρώτες καταγραφές στον Δήμο Παύλου Μελά

Σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση, στον οικισμό της Φιλοθέης καταγράφηκαν:

φθορές στο κύριο κτίσμα δύο κατοικιών,

ζημιές στις περιφράξεις τριών κατοικιών,

φθορές στους αύλειους χώρους άλλων τριών κατοικιών,

ολική καταστροφή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5,

ολική καταστροφή οκτώ ξύλινων παραπηγμάτων που χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικοί χώροι,

ζημιές σε γεωτρήσεις,

προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης.

Στη Ζώνη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ευκαρπίας καταγράφηκαν:

ολοσχερής καταστροφή τριών επαγγελματικών χώρων,

μερική καταστροφή τριών ακόμη επαγγελματικών χώρων,

ζημιές στους αύλειους χώρους πέντε επιχειρήσεων.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως το μέγεθος των καταστροφών και να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.