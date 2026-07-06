Ο Τόμας Γουόκαπ έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της Ντουμπάι, η οποία εμφανίζεται έτοιμη να του καταθέσει μια εξαιρετικά υψηλή οικονομική πρόταση, που αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει ήδη προσεγγίσει την πλευρά του διεθνούς γκαρντ, προσφέροντάς του συμβόλαιο διάρκειας δύο ή τριών ετών με αποδοχές πολλαπλάσιες από εκείνες που εισέπραξε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Παρά το ιδιαίτερα δελεαστικό οικονομικό πακέτο, η υπόθεση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον παίκτη ή τη Ντουμπάι. Ο Γουόκαπ διατηρεί συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και οι «ερυθρόλευκοι» δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Αντίθετα, στις τάξεις του συλλόγου υπάρχει πρόθεση όχι μόνο να τον διατηρήσουν στο ρόστερ για τη νέα σεζόν, αλλά και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μαζί του, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με την πλευρά του αθλητή.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον το προσεχές διάστημα, ωστόσο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της υπόθεσης, καθώς έχει τον τελευταίο λόγο για το μέλλον του Γουόκαπ ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.