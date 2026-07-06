Dragons’ Den, Shark tank, Tigers of Money διαφορετικές ονομασίες, ένα πρόγραμμα και μία κοινή οπτική για την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας. Ένα πρόγραμμα βασισμένο στα όνειρα εκείνων που τολμούν ακόμα να τα κυνηγούν.

Επενδυτές που θέλουν να βοηθήσουν -αλλά και να κερδίσουν- μπαίνουν στο παιχνίδι, ενημερώνονται για εκείνους που ζητούν την επένδυσή τους, αξιολογούν και αποφασίζουν αν θα ρισκάρουν ή αν θα πάνε πάσο σε αυτό που τους παρουσιάζεται.

Με αφορμή την επιστροφή του Dragons Den στις οθόνες μας τον Σεπτέμβριο μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ κάναμε την έρευνά μας και σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις παγκοσμίως.

Reggae Reggae Sauce: Το 2007 μπροστά στους Dragons της Μεγάλης Βρετανίας εμφανίστηκε ο Levi Roots παρουσιάζοντας με ένα τραγούδι, μία σάλτσα BBQ δική τους επινόησης η οποία περιέχει ένα τζαμαϊκανό μείγμα μπαχαρικών, το τζερκ.

Ο Peter Jones και ο Richard Farleigh αποφάσισαν να μπουν ως επενδυτές δίνοντας 50.000 λίρες για το 40% της εταιρείας. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα, βρίσκεται σε μεγάλες αλυσίδες supermarket και η αποτίμησή της εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια λίρες (34 εκατομμύρια ευρώ).

Scrub Daddy: Ο ιδρυτής Aaron Krause εμφανίστηκε το 2012 μπροστά από τους Sharks του Shark Tank των ΗΠΑ με ένα χαμογελαστό σφουγγάρι που άλλαζε υφή ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού.

Μετά από μία σκληρή διεκδίκηση από όλους τους επενδυτές κατέληξε σε συμφωνία με την Lori

Greiner για 200.000 δολάρια δίνοντας το 20%. Η εταιρία εξελίχθηκε στην 3η μεγαλύτερη εταιρεία σφουγγαριών στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε σε επιπλέον προϊόντα και πλέον η αξία της αποτιμάται στα 500 εκατομμύρια δολάρια!

Skinny Tan: δημιουργήθηκε το 2012 από δύο μαμάδες την Kate Cotton και την Louise Ferguson, οι οποίες δημιούργησαν στην κουζίνα του σπιτιού τους μία φόρμουλα από φυσικά συστατικά η οποία ενυδάτωνε το δέρμα και παράλληλα προωθούσε το φυσικό μαύρισμα και βοηθούσε στη σύσφιξη.

Ένα χρόνο μετά εμφανίστηκαν μπροστά στους Dragons οι οποίοι ενθουσιάστηκαν και διεκδίκησαν το προϊόν. Οι ιδρύτριες έκλεισαν συμφωνία με τους Kelly Hoppen και Piers Linney και εξασφάλισαν χρηματοδότηση ύψους 75.000 λιρών για το 10%. Οι πωλήσεις της εταιρείας μέσα σε ένα χρόνο ξεπέρασαν τις 600.000 λίρες και η εταιρεία εξαγοράστηκε σταδιακά έναντι εκατομμυρίων

λιρών.

PerfectTed: η εταιρία που παράγει ενεργειακά ποτά με βάση το τσάι matcha ιδρύθηκε από τους Marisa Poster, Teddy και Levi Levenfish. Εμφανίστηκαν στο βρετανικό Dragons’ Den το 2023 κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και των πέντε Dragons. Προχώρησαν σε συμφωνία με τον Steven Bartlett για 50.000

βρετανικές λίρες και ποσοστό 5%.

Ο Bartlett συνέχισε να στηρίζει την επιχείρηση μέσω του fund του, Flight Fund. Με την κατάλληλη καθοδήγηση η PerfectTed κατάφερε την εντυπωσιακή αύξηση 532% σε ετήσια βάση. Η επιχείρηση που το 2023 είχε αποτίμηση στις 500.000 λίρες, η αξία της αυτή τη στιγμή αποτιμάται περίπου στα 140 εκατομμύρια λίρες (165 εκατομμύρια ευρώ)!