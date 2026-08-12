Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 έχει αρχίσει και οι σταθμοί μπαίνουν στο φθινόπωρο με αρκετές αλλαγές, κυρίως στην πρωινή ενημέρωση. Μεταγραφές δημοσιογράφων, συνεργασίες που ολοκληρώθηκαν, νέα τηλεοπτικά δίδυμα, αλλά και πρόσωπα που αλλάζουν ζώνη διαμορφώνουν ένα διαφορετικό σκηνικό.

Στον ΣΚΑΪ και τον ΑΝΤ1 καταγράφονται οι περισσότερες ανακατατάξεις, ενώ MEGA και Open διατηρούν σταθερά ορισμένα από τα σχήματα που λειτούργησαν την προηγούμενη χρονιά.

«Κοινωνία Ώρα MEGA» – Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη

Στο MEGA, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποτελεί μία από τις περιπτώσεις όπου η συνέχεια έχει τον πρώτο λόγο. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη παραμένουν το βασικό δίδυμο της πρωινής ενημέρωσης του σταθμού, έχοντας πλέον δημιουργήσει τη δική τους τηλεοπτική ταυτότητα. Σε μια σεζόν κατά την οποία αρκετοί ανταγωνιστές αλλάζουν πρόσωπα, το MEGA επενδύει στη γνώριμη χημεία των δύο παρουσιαστών και σε μια εκπομπή που έχει σταθερή παρουσία στην πολύ πρωινή ζώνη.

«Σήμερα» – Δημήτρης Οικονόμου και Γιάννης Πιτταράς

Νέα εποχή ξεκινά για το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ. Μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου, ο Δημήτρης Οικονόμου θα έχει πλέον στο πλευρό του τον Γιάννη Πιτταρά. Η μετακίνηση του τελευταίου από τους «Δεκατιανούς» φέρνει ένα νέο δίδυμο στην καθημερινή ενημέρωση, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί μέσα από το τρέιλερ του σταθμού. Η εκπομπή προγραμματίζεται να επιστρέψει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ανοίγοντας νωρίς τη μάχη της νέας σεζόν.

«Καλημέρα Ελλάδα» – Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην πρωινή ενημέρωση του ΑΝΤ1 αφορά το «Καλημέρα Ελλάδα». Ο σταθμός προχώρησε σε νέα αρχή για την ιστορική εκπομπή, αναθέτοντας επίσημα την παρουσίασή της στον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Ο Άκης Παυλόπουλος μετακινείται από τον ΣΚΑΪ, ενώ μαζί με τον Βασίλη Χιώτη καλούνται να δώσουν νέο χαρακτήρα σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τίτλους της ελληνικής τηλεόρασης. Ο ΑΝΤ1 επέλεξε να κρατήσει το όνομα «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά να αλλάξει τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εκπομπής.

«Συνδέσεις» – Κώστας Παπαχλιμίντζος και Στέλλα Παπαμιχαήλ

Αλλαγή συμπαρουσιάστριας έρχεται στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να συνεχίζει στην πρωινή ενημερωτική ζώνη έχοντας πλέον στο πλευρό του τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Η δημοσιογράφος μετακινείται από την ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου στο καθημερινό πρόγραμμα του ΕΡΤnews, παίρνοντας τη θέση της Κατερίνας Δούκα, η οποία αποχώρησε από την εκπομπή στο τέλος της προηγούμενης σεζόν.

«Ώρα Ελλάδος» – Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς

Στην πολύ πρωινή ζώνη του Open δεν αναμένονται ανατροπές ως προς το βασικό δίδυμο. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς συνεχίζουν μαζί στην «Ώρα Ελλάδος», με τον σταθμό να επιλέγει να διατηρήσει τη συνεργασία τους και στη νέα σεζόν. Η εκπομπή έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 06:00, αποτελώντας το πρώτο κομμάτι της καθημερινής ενημερωτικής ζώνης του Open.

«Δεκατιανοί» – Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου

Οι «Δεκατιανοί» αλλάζουν σύνθεση μετά τη μετακίνηση του Γιάννη Πιτταρά στο καθημερινό «Σήμερα». Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δίπλα στον Γιώργο Γρηγοριάδη αναμένεται να βρεθεί η Μίνα Καραμήτρου, η οποία αποχώρησε από το Open και περνά στον ΣΚΑΪ. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, καθώς ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης βρίσκονταν μαζί από την έναρξή της. Η πρεμιέρα του νέου σχήματος προγραμματίζεται για το Σάββατο 29 Αυγούστου.

«10 παντού» – Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Η αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου έφερε αλλαγή στο «10 παντού», με το Open να επιλέγει την Κατερίνα Παπακωστοπούλου για τη θέση της συμπαρουσιάστριας στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη. Η συμφωνία έχει πλέον οριστικοποιηθεί, με τη δημοσιογράφο να εντάσσεται στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού και να αναλαμβάνει επίσημα ρόλο στην πρωινή εκπομπή. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου θα αποτελούν το νέο δίδυμο του «10 παντού», με την τελευταία να επιστρέφει στην καθημερινή πρωινή ζώνη μετά την παρουσία της στη late night εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω».

Φαίη Σκορδά: Η επιστροφή στον ΑΝΤ1 και το σενάριο του Σαββατοκύριακου

Στην ψυχαγωγία, ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Φαίη Σκορδά. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το MEGA, η παρουσιάστρια επιστρέφει στον ΑΝΤ1, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κανάλι. Το σενάριο που βρίσκεται πιο ψηλά στον σχεδιασμό τη θέλει να αναλαμβάνει νέα ζωντανή εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μέχρι στιγμής, πάντως, το ακριβές πρότζεκτ που θα αναλάβει δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή ζώνη του MEGA

Στις αλλαγές της νέας τηλεοπτικής σεζόν προστίθεται και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία είναι γνωστό ότι περνά πλέον στην καθημερινή ζώνη του MEGA. Η παρουσιάστρια αφήνει πίσω της το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζεται για ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο, αναλαμβάνοντας καθημερινή εκπομπή στο πρόγραμμα του σταθμού. Η μετακίνησή της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ψυχαγωγία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια θα δοκιμαστεί ξανά στον καθημερινό ανταγωνισμό.